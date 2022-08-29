نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة عائلية رخيصة بالسعودية سيارة كبيرة أفضل اختيار بالسيارات المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة عائلية رخيصة بالسعودية، الحصول على سيارة ذات مميزات وجودة عالية وقوية على الطريق وفي نفس الوقت تكون منخفضة السعر فيكون البحث عن سيارات مستعملة وخصوصا لدى العائلات التي ترغب في شراء سيارة كبيرة تكفي الأسرة بدلا من استقلال المواصلات العامة والتي ليست منتشرة في المملكة العربية السعودية وتوفيرا للوقت والجهد، فلذلك يتوفر الكثير من سيارات عائلية الرخيصة بموديلات مختلفة موفرة من الناحية المادية، وسنقدم لكم أبرز وأهم السيارات العائلية الرخيصة والمتميزة بالمملكة.

سيارة عائلية رخيصة بالسعودية

يتوقف عملية شراء السيارات سواء جديدة أو مستعملة على عامل السعر فهو المحرك الأساسي لأغلب عمليات شراء السيارات، لذا تعتبر من أفضل السيارات العائلية بالسعودية هي سيارة تويوتا اليابانية لتي تعمل على طرح أنواع كثيرة من تلك السيارات وأبرزها سيارة تويوتا أفانزا التي تمتاز بانها من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود.

سيارة عائلية تويوتا أفانزا مستعملة للبيع

سيارة تويوتا أفانزا بالتأكيد لاشك في أن امتلاك سيارة تابعة لشركة تويوتا الكبرى لابد من أن تكون سيارة بمواصفات عالمية، حيث تمتاز السيارة بأن لها 7 مقاعد داخلية، كما إن لها محرك قوي، مع ناقل حركة رباعي السرعات، سيارة تويوتا أفانزا بها جميع الكماليات، ناقل حركة عادي قير 4 سرعات.

هيكل السيارة الخارجي نوعه مين فان. الطلاء الخارجي للسيارة باللون الفضي. مكان بيع السيارة في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية. شاشة عداد الممشى للسيارة سجل قراءة بنحو 140 ألف كيلو متر.

سيارة عائلية مستعملة تويوتا أفانزا موديل 2017 بالرياض

سيارة مستعملة أفانزا للبيع بحالة جيدة من الداخل والخارج، ناقل الحركة للسيارة القير أوتوماتيك، تحتوي السيارة على عداد ممشى سجل قراءة ما بين 10,000 كيلو متر إلى 19.999 كيلو مترن الطلاء الخارجي للسيارة باللون الأبيض.

تتواجد سيارة تويوتا أفانزا 2017 في مدينة الرياض. نوع السيارة تويوتا فان بوكس. سيارة تويوتا أفانزا مستعملة بيضاء اللون. سعر السيارة كاش تبلغ نحو 40 ألف ريال سعودي. تحمل السيارة مواصفات مجلس التعاون الخليجي.

سيارة هافال أتش 9 عائلية مستعملة موديل 2020

سيارة مستعملة معروضة للبيع من الداخل بمقصورة بعدد 7 مقاعد يمكن طي القاعد من الخلف الصفين الخلفيين، تتواجد السيارة في مدينة مكة المكرمة، السيارة جاهزة على الفحص من الصدام للصدام، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 115 ألف كيلو متر، تحتوي السيارة على فتحة سقف، كما أن بها كاميرا خلفية، نوافذ السيارة كهربائية الحركة، سعر السيارة كاش 80 ألف ريال سعودي.