نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك ارخص سيارة كيا مستعملة كاش بالتقسيط بحاله ممتازة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم سوق المملكة العربية السعودية حزمة مميزة من سيارات كيا مستعملة بالتقسيط، حيث يبحث الكثير من الراغبين في شراء سيارة مستعملة لأن إمكانياته المادية لا تسمح له بشراء سيارات جديدة، ففي الفترة الحالية نجد أن الأسعار التي يتم تقديم السيارات بأسعار باهظة غير في مقدرة الكثير شراءها، والسيارات المستعملة التي يتم عرضها للبيع تتميز بحالة جيدة داخليًا وخارجيًا وإمكانيات عالية وبأسعار يمكن للكثير تحمل تكلفتها وهذا ما سنقدمه لكم في مقال اليوم.

سيارات كيا مستعملة بالتقسيط في السعودية

من السيارات المعروضة للبيع بحالة مستعملة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية على موقع بيع وشراء السيارات المستعملة ما يلي:-

1. سيارة كيا سبورتاج 2021 LX

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2018م تم إصدار السيارة بالكثير من الإمكانيات المتطورة والتي من خلالها كانت واحدة من أشهر السيارات في ذلك الوقت، في الوقت الحالي السيارة معروضة للبيع مستعملة داخل مدينة جدة السعودية بسعر بيع يبدأ من 86 ألف و825 ريال سعودي والقسط الشهري من سعر السيارة هو 1.846 ريال سعودي، السيارة تتكون من أربعة أبواب والوقود الذي تعمل به حتى تسير مسافات تتراوح بين 90 ألف حتى 100 ألف كيلو متر هو البنزين، لون السيارة الخارجي فضي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 8004400055.

2. سيارة كيا ستينجر LX 2018

أبرز مواصفات السيارة:-

سيارة كيا ستينجر من السيارات التي عليها بحث شديد جدًا منذ وقت إصدارها وحتى وقتنا الحالي وتتميز السيارة بأنها من ضمن سيارات الـ SUV الرياضية وناقل الحركة المزود به الموتور أوتوماتيكي ويتكون من عدة نقلات مختلفة، لون السيارة الخارجي رمادي وعدد الكيلو مترات التي يمكن مشيّها تتراوح بين 70 ألف حتى 80 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة هو 92 ألف ريال سعودي وبقسط شهري 2.415 ريال سعودي ولأي تفاصيل عليكم بالاتصال على رقم 8004400055.

3. سيارة كيا كرنفال FLEET 2018

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في سنة 2018م في جمهورية اليابان، تتوافر السيارة الآن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بلون فضي وعدد أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي وتتراوح مسافة السيارة التي يمكن أن تسيرها بين 90 ألف حتى 100 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة كاش هو 59 ألف 800 ريال سعودي وقيمة القسط الشهري 1.570 ريال سعودي وللحصول على تفاصيل ومعلومات أخرى اتصل على رقم 8004400055.