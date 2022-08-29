نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسي.. لادا نيفا 2022 أفخم واشيك السيارات في السعودية في بمواصفات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم كل ما يخص سيارة لادا نيفا 2022م وأبرز مميزاتها وعيوبها التي تم الكشف عنها من قبّل الأشخاص الذين قاموا باستخدام السيارة وكذلك سنقدم لكم أسعار السيارة المتوفرة في السوق السعودية، وتعتبر سيارة لادا نيفا إحدى السيارات المتطورة والتي لها شهرة واسعة وتمتعت بهذه الشهرة منذ وقت إصدارها في الأسواق العالمية والمحلية، وبالرغم من أن السيارات الروسية لا تتمتع بشهرة واسعة إلا أن هذه السيارة كسرت القاعدة واحتلت عرش السيارات الأكثر شهرة. مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 موتور السيارة سعته تصل إلى 1700 سي سي (1.7 لتر) بينما قوة المحرك تبلغ 83 حصان.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات بعزم دوران أقصاه يبلغ 129 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة المقترن بالسيارة يتكون من خمس سرعات ويعمل يدويًا.

يتوفر من السيارة أربع فئات مختلفة.

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضي يبلغ 15 بوصة. مميزات لادا نيفا موديل 2022 مقاعد المقصورة الداخلية مريحة وتحتوي على خواص خاصة بالتدفئة والتكييف.

تحتوي السيارة على نظام تكييف مثالي ونظام الإضاءة متطور إلى أقصى درجة.

النظام الترفيهي المزودة به السيارة متطور حيث أن شاشة عرض الوسائط الترفيهية تعمل باللمس ومزودة بخاصية البلوتوث.

عزل السيارة جيد للضوضاء الخارجية فصوت المحرك لا يدخل إلى داخل السيارة ولا يصدر أصوات عالية.

تحتوي على وسائد هوائية في جميع صفوف السيارة وتحتوي على خاصية الفرامل الحديثة.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق وخاصية كشف النقط العمياء على الطريق.

نظام الدخول الذكي إلى السيارة. عيوب لادا نيفا موديل 2022 المقصورة الداخلية للسيارة ضيقة إلى حد كبير مقارنة بحجم السيارة حيث أنها لا تسمع للقيام برحلات عائلية.

كلاسيكية من الخارج وقد لا تكون محببة لدى البعض.

ناقل الحركة مانيوال وليس أوتوماتيكي وهذا يقلل من مدى فخامة وتطور السيارة.

تحتوي السيارة على بابين فقط وهذا أقل من المتوقع.

حجم الحقيبة الخاصة بالتخزين صغير نسبيًا.

محرك السيارة بطئ الاستجابة وغير مستقر على الطرق السريعة. سعر لادا نيفا موديل 2022 في السوق السعودية وصل سعر السيارة في السوق السعودية للسيارة إلى حوالي 34 ألف ريال سعودي بدون الضرائب. تسريع عملية التمثيل الغذائي .. أفضل الطرق لحرق الدهون

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