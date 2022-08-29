نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة هيونداي النترا HD الجديدة 2023 بمواصفاتها واسعارها الجبارة تفوق التوقعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجدنا مؤخرًا أن السيارات الجديدة موديل 2023 في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وهذا لما حدث من زياده في السوق للدولار الامريكي والذي شهد منذ فترة زيادة قدرها 19 جنيه مصري، وهذا بسبب الحرب التي حدثت بين روسيا وأوكرانيا وما تسببت فيه من مشكلات وتوابع، وبسبب كل تلك المشكلات فقد زادت سعر سيارات هيونداي النترا HD وبلغت الزيادة في السعر ما يقدر بـ 5000 جنيه مصري، وتنتمي تلك السيارات إلى فئة السيارات السيدان، وفيما يلي مواصفات واسعار هيونداي النترا 2023، فتابعوا المقال. هيونداي النترا HD موديل 2023 ومواصفاتها تتمتع السيارة بجنوط يصل قياسها إلى 16 بوصة.

هيونداي النترا HD تتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي ذو أربع سرعات.

السيارة تتمتع بزجاج كهربائي في الأمام والخلف أي في الابواب الاربعه.

المحرك لسيارة هيونداي النترا HD تصل سعته إلى 1600 سي سي.

تصل قوة المحرك إلى 121 حصان.

بالنسبه الي عزم الدوران فإنه يصل إلى 156 نيوتن لكل متر.

تتمتع الفئات الاعلي من هيونداي النترا HD بفتحة سقف بانورامية.

كما تتمتع السيارة بوسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية.

من ضمن وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة هي تحذير انتباه للسائق، وتنبيه الاصطدام الامامي.

من ضمن وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة هي تحذير انتباه للسائق، وتنبيه الاصطدام الامامي. هذا بالاضافة إلى تحذير لمسافة الركن المناسبه للسائق، كما تتمتع السيارة مجسات وقوف السيارات الخلفية، ومراقبة النقطة العمياء.

تتوافر الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

يبدأ التسارع للسيارة من السكون حتى يصل الى 100 كم في الساعة وهذا لمدة 11.3 ثانية. اسعار هيونداي النترا HD موديل 2023 تعددت اسعار السيارات وذلك حسب الفئات المتوفرة وتلك الاسعار كالتالي بالنسبه للفئه الاولى فيصل سعرها إلى 350 ألف جنيه وهذا السعر بدلا من 345 ألف جنيه.

أما بالحديث عن الفئة الثانية فوصل سعرها إلى 360 ألف جنية مصري بدلا من 355 ألف جنية مصري.

الفئة الثالثة لسيارة هيونداي النترا HD 2023 فقد وصل سعرها إلى 370 وذلك بدلا من 365 ألف جنيه مصري.

واخيرا فان الفئة الرابعة لسيارة هيونداي النترا HD 2023 فوصل سعرها إلى 380 ألف جنيه مصري بدلا من 375 ألف جنيه مصري. عيوب هيونداي النترا 2023 تسارع السيارة ليس مناسباً للمعظم من الأشخاص.

بالنسبة إلى الإمكانيات الترفيهية كالشاشة وبعض الوظائف الأخرى فهي ليست متوفرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة السيارات.. سيارة هيونداي النترا HD الجديدة 2023 بمواصفاتها واسعارها الجبارة تفوق التوقعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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