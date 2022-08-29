نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض التقسيط … كامري 2022 بتقسيط 500 ريال فقط واطول فترة سداد لسنوات اقوي عروض السيارات بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة كامري 2022 هي حلم الكثير من الاشخاص وذلك لشكلها الرائع والمميزات الكثيرة التي تتمتع بها تلك السيارة، كما أن شركة تويوتا تتمتع دائما بشهرتها الواسعة لما تقدمه من سيارات جميله ومليئه بالمميزات والتصاميم المختلفة، وكذلك الالوان الجذابة، ولهذا السبب تعتبر منافس قوي لشركات كثيرة أخرى ليس فقط في الخليج العربي بل في العالم كله، وفيما يلي سنتعرف على نظام التقسيط لهذه السيارة، فتابعوا.

سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط بمبلغ 500 ريال سعودي

كثير من الأشخاص يتمنون اقتناء سيارة كامري الجديدة، ولكن بسبب أسعارها فإنه يكون من الصعب لبعض منهم شرائها، ولذلك فإن مجموعة شركات عبد اللطيف جميل قامت بعمل عروض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 وذلك لكي يسمح للكثير بالتمتع بها بشرائها.

كما أن شركة عبداللطيف جميل قامت بتوفير السيارة بكل الموديلات والالوان المناسبة والملائمة لكثير من العملاء، وتتمتع شركة عبد اللطيف جميل بالشهرة الواسعة والمصداقية لما تقوم به من عروض تناسب الكثير وذلك لانخفاض أسعار التقسيط لتلك السيارات.

تأتي عروض التقسيط في مجموعة شركات عبد اللطيف جميل بميزة أن فترة السداد يمكن أن تصل إلى خمس سنوات، كما أن المبلغ الذي يتم سداده كدفعة أولي لسيارة كامري 2022 يقدر بحوالي 61 الف ريال سعودي.

بالنسبة إلى المبلغ الأخير الذي يتم سداده فيقدر بحوالي 39 ألف 560 ريال سعودي.

وإذا تحدثنا سعر السيارة الكلي فسوف نرى أن مبلغها يقدر بحوالي 86 الف ريال سعودي، أما قيمة القسط الذي يتم سداده كل شهر فيصل الي 500 ريال سعودي.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تتميز سيارة كامري ببعض المواصفات والكماليات يجعلها محببة لكثير من العملاء وتلك المميزات كالتالي: