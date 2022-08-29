أرخص السيارات المستعملة بالسعودية للبيع وبحالة ممتازة

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عمر شويل - جدة إكتسبت السيارات شيفروليه شهرة واسعة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية لما تتميز به من مواصفات جيدة بالإضافة إلى مواصفاتها الأمريكية وأسعارها التي تناسب الجميع.
سيارة شيفروليه بلازر 2005
متاح للبيع السيارة شيفروليه بليزر سنة الصنع 2005 مستعملة متاحة للبيع في مدينة الرياض حي الوادي كما تتوفر السيارة شيفروليه بليزر المستعملة بسعر 8000 ريال سعودي، وأيضاً تأتي السيارة شيفروليه بليزر بمواصفات إقليمية أمريكية، كما أن ناقل الحركة في السيارة شيفروليه بليزر أوتوماتيك بجانب أن الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين، حيث أكد المالك على أن حالة الهيكل في السيارة شيفروليه بليزر جيدة ولكن يوجد به بعض العيوب البسيطة في البودي كما أقر أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة شيفروليه بليزر 200000 كيلو متر.
السيارة شيفروليه بليزر متاح بلون خارجي رمادي وتحتوي على مكيف بحالة جيدة كما يمكنك التواصل مباشرتاً مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه بليزر مستعملة بالإتصال على الرقم 00966562181843.
سيارة شيفروليه كابرس 2006
- متوفر للبيع سيارة شيفروليه كابرس سنة الصنع 2006 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة جدة.
- سعر بيع السيارة شيفروليه كابرس مستعملة 13000 ريال سعودي وطريقة الدفع المحددة هى الكاش.
- ناقل الحركة في السيارة شيفروليه كابرس أوتوماتيك، كما تأتي السيارة شيفروليه كابرس بمواصفات أمريكية.
- حالة الهيكل في السيارة شيفروليه كابرس ممتازة بدون حوادث وهى متوفرة بلون خارجي فضي وأيضاً الوقود المستخدم في السيارة كابرس هو البنزين.
- السيارة شيفروليه كابرس تحتوي على شاشة لمس وبلوتوث ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.
- للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه كابرس مستعملة يرجى الإتصال على 00966547901653.
سيارة هيونداي اكسنت 2017
- يوجد للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2017 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الرياض حي أحد، عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل من 70000 إلى 79999 كيلو متر، كما أن سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 18000 ريال سعودي والدفع كاش، بجانب أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك كما أن المذكور من قبل المالك أن الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.
- السيارة هيونداي أكسنت متواجدة بلون خارجي أبيض، كما مزودة بفتحة سقف وشاشة لمس ومثبت سرعة ومكيف وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد.
- السيارة هيونداي أكسنت تحتوي على مدخل يو اس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ومرايا كهربائية ونظام ملاحة ودخول بدون مفتاح وكاميرا خلفية.
- كما أيضاً بها كراسي جلد وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث وسنتر لوك بكل سهولة للحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966537522862.
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