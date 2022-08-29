نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص السيارات المستعملة بالسعودية للبيع وبحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إكتسبت السيارات شيفروليه شهرة واسعة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية لما تتميز به من مواصفات جيدة بالإضافة إلى مواصفاتها الأمريكية وأسعارها التي تناسب الجميع.

سيارة شيفروليه بلازر 2005

متاح للبيع السيارة شيفروليه بليزر سنة الصنع 2005 مستعملة متاحة للبيع في مدينة الرياض حي الوادي كما تتوفر السيارة شيفروليه بليزر المستعملة بسعر 8000 ريال سعودي، وأيضاً تأتي السيارة شيفروليه بليزر بمواصفات إقليمية أمريكية، كما أن ناقل الحركة في السيارة شيفروليه بليزر أوتوماتيك بجانب أن الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين، حيث أكد المالك على أن حالة الهيكل في السيارة شيفروليه بليزر جيدة ولكن يوجد به بعض العيوب البسيطة في البودي كما أقر أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة شيفروليه بليزر 200000 كيلو متر.

السيارة شيفروليه بليزر متاح بلون خارجي رمادي وتحتوي على مكيف بحالة جيدة كما يمكنك التواصل مباشرتاً مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه بليزر مستعملة بالإتصال على الرقم 00966562181843.

سيارة شيفروليه كابرس 2006

متوفر للبيع سيارة شيفروليه كابرس سنة الصنع 2006 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة شيفروليه كابرس مستعملة 13000 ريال سعودي وطريقة الدفع المحددة هى الكاش.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه كابرس أوتوماتيك، كما تأتي السيارة شيفروليه كابرس بمواصفات أمريكية.

حالة الهيكل في السيارة شيفروليه كابرس ممتازة بدون حوادث وهى متوفرة بلون خارجي فضي وأيضاً الوقود المستخدم في السيارة كابرس هو البنزين.

السيارة شيفروليه كابرس تحتوي على شاشة لمس وبلوتوث ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه كابرس مستعملة يرجى الإتصال على 00966547901653.

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