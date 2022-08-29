نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على أرخص عروض التقسيط .. احدث عروض بترو معروض تقسيط سيارتي نيسان وباترول في السعودية وبدون رسوم أدارية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقسيط سيارتي نيسان وباترول، تعد عروض سيارات نيسان 2022 لشهر يونيو من أبزر عروض السيارات وأهمها في الفترة الحالية ، حيث تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة وأصبحت متاحة أمام جميع الأشخاص، وتم إطلاق العديد من العروض من خلال صفحة شركة بترومين لسيارات نيسان الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلك العروض المتميزة تتلاءم مع جميع الأشخاص كما أنها توفر لهم أنظمة سداد متنوعة.
تقسيط سيارتي نيسان وباترول
وسوف نقوم بمعرفة أهم شروط عروض سيارات نيسان ألتيما وباترول من بترومين وأسعارها المنخفضة من خلال هذا المقال.
عرض سيارات نيسان 2022 من بترومين
- قامت شركة نيسان بترومين بإطلاق العديد من العروض الحديثة والمتميزة ويشمل هذا العرض الكثير من أنواع السيارات الحديثة، وتوجد سيارة نيسان من بين السيارات المتاحة في العرض ومن أهمها.
- وكشفت الشركة أيضًا عن موعد بداية طرح عرض سيارات نيسان 2022 الذي يتم مع بداية شهر يونيو ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس، وقامت الشركة أيضًا بالإعلان عن سعر السيارة وشروط العرض وسوف نقدم لكل شروط العرض وسعر سيارات العرض في السطور القادمة.
عروض بترومين لسيارة نيسان ألتيما 2022
- توجد سيارة نيسان ألتيما من ضمن أفضل سيارات العرض والتي توجد بسعر يبدأ من 88.999 ريال سعودي، ويتم دفع 50 % من ثمن السيارة كدفعة أولى وبعد مرور عامين يتم دفع 50 %، وهذا السعر لا يشمل قيمة الضريبة المضافة، ويتم سداد ثمن السيارة بدون الحاجة إلى وجود أي رسوم إدارية.
عروض بترومين لسيارة نيسان باترول2022
- تعد سيارة نيسان باترول من أكثر سيارات العرض طلبًا وأكثرها تميز حيث أنها تتوفر بسعر يبدأ من 182.799 ريال سعودي، ويتم سداد 50 % من سعر السيارة كدفعة أولي ويتم دفع 50 % أخرى بعد عامين، ولا يلزم دفع أي رسوم إدارية، وهذا السعر لا يتضمن قيمة الضريبة المضافة.
شروط عرض بترومين لسيارات نيسان
- هذا العرض مستمر خلال شهر يوليو وشهر أغسطس أو حتى نفاذ الكمية.
- العرض التمويلي الخاص بالسيارة مقدم من البنك الأهلي السعودي.
- تختلف قيمة النسبة السنوية تبعًا لوجود اي تعديلات من جهة البنك السعودي المركزي أو جهة التمويل.
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