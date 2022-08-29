سعر ومواصفات مرسيدس C250 موديل .. حضورها بيلغي وجود أي عربية تانية

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سعر ومواصفات مرسيدس C250 موديل 2012

رياض - احمد صلاح - رغم مرور حوالي عشرة أعوام على إصدار، إلا أنها مازالت حتى اليوم تُثبت جودتها ومتانتها وقدرتها على تلبية احتياجات القيادة والركّاب، وهذا ليس بغريب على شركة عالمية مثل مرسيدس الألمانية والتي كانت ولم تزل تتصدر المرتبات الأولى في تصنيع السيارات ذات القدرات والجودة العالية، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة مرسيدس C250 موديل 2012، كما سنذكر لكم سعرها في السوق المصرية المحلية للسيارات، خاصةً أن هنالك كثير من الأشخاص يميلون إلى شراء سيارات من إصدارات قديمة باعتبار أن سعرها يكون أقل بكثير وبنفس الوقت قوية وتلبي كافة متطلباتهم.

• سعة المحرك: 1800 CC

• القوة التي ينتجها المحرك: 204 حصان

• عزم الدوران: 310 نيوتن/متر

• ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من: 4 سرعات

• سرعة السيارة: 100كم/سا

• استهلاكها للوقود: 5.2 لتر لكلّ 100 كم/سا

• الطول: 4590 مم

• العرض: 1770 مم

• الارتفاع: 1400 مم

• قاعدة العجلات: 2700 مم

• سعة الصندوق: 450 لتر

• وسائل السلامة، الحماية والأمان: نظام فرامل مانع للانزلاق، غطاء محرك أتوتوماتيكي، مصابيح فرامل تكييفية، تثبيت مقاعد للأطفال، مشد حزام أمان، تحكم قفل وجر مركزي

• وسائل الرفاهية: ساعة رقمية، مكيفات، مقاعد ومقود جلد، شاشات، Ice Box، بلوتوث، مشغل CD

سعر سيارة مرسيدس C250 في مصر

سعر مرسيدس C250 موديل 2012 في مصر

بالنسبة للسعر، فإنه يختلف حسب درجة جودة السيارة لكن وسطيًا هو 475 ألف جنيه.