سعر ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2022.. شبح اقتصادي ماشي على الأرض

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سعر ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2022

رياض - احمد صلاح - إليكم سعر ومواصفات، عوّدت هيونداي اليابانية عملائها وزبائنها على مستوًى محدد من الجودة في كافة إصداراتها سواءً تلك القديمة أو المعاصرة الحالية، إذ اتخذت الشركة مواكبةَ التكنولوجيا وأنظمة الأمان ووسائل الرفاهية هدفًا لها لابدّ أن تحققه في أيّ إصدار لها، وهذا ما جاء في هيونداي اكسنت ICD موديل 2022 وغيرها الكثير من سيارات هيونداي.

اعتمدت هيونداي دائمًا على عدة فئات لكلّ إصدار، لتزوّدهم جميعًا بتجهيزات، إمكانات ووسائل متنوعة تخدم طلبات السائقين والركاب، من تكنلوجيا، أنظمة حماية، وسائل رفاهية وأخيرًا تصميمات حديثة ومعاصرة! وهذا بالفعل يجتمع بإصدار كريتا لعام 2022 الذي سنبيّن لكم أبرز مواصفاتها في مقالنا هذا.

سعر هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

لابدّ من الحديث عن أهم المواصفات قبل الحديث عن السعر، والتي هي:

• محرك رباعي الاسطوانات سعته 1500 CC

• يتصل المحرك بناقل حركة أتوتوماتيكي مع عزم دوران 144 نيوتن

• قوة المحرك رباعي الاسطوانات 113 حصان

• جنوط رياضية قياسها مابين 16-17 بوصة

• فرامل ABS مانعة للانزلاق

• نظام حماية مؤلف من كابح الكتروني، متابع لضغط للإطارات

• شاشة قياسها 8 بوصة تتوسط قمرة القيادة

• حساسات ركن، كاميرا لدعم سهولة التحكم

هنالك ثمان فئات لسيارة هيونداي كريتا موديل 2022، سعر الفئة الأولى 485 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الثامنة 535 ألف جنيه.