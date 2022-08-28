نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ منافسة نيسان وفورد وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ ، منذ شهر تقريبا نشرت شركة تويوتا في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي على تويتر Twitter صورة جديدة تشويقية لعربة سيكويا ٢٠٢٣ ثم تم تداول الأقاويل الكثيرة حول الصورة لأنها تُظهر عربة سيكويا من الخلف وهو الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيكويا، كما أن الشركة قد كتبت في تغريدتها أنه : قريبا سيأتي الضخم في إشارة إلى السيارة الجديدة، وبعد ذلك غردت شركة تويوتا مرة أخرى بقدوم سيارة سيكويا 2023 الجديدة، وقد تحدثنا في مقالة سابقة على انه من المتوقع أن تستند تويوتا على تطوير سيارة سيكويا إلى سيارة تويوتا تندرا وسنتعرف في تلك المقالة على سيارة سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة فتابعونا.

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣

ظهرت خلفية سيارة سيكويا ٢٠٢٣ في صورة تشويقية من تويوتا بشكل معتم للغاية، و بسبب ذلك تم دفع الكثيرين لمحاولة تعديل إضاءة الصورة، و هنا كانت المفاجأة حيث ظهر شئ مخبأ في زاوية الصورة، ملاحظة صغيرة من فريق تويوتا تقول: “All New Debut: The forest, and its trees, almost in view”، و ذلك لأن سيكويا ٢٠٢٣ شجرة صنوبرية من الأشجار الضخمة بالخشب الأحمر، وبالطبع قد تم كتابة ذلك لان فريق تويوتا توقع أن يقوم الناس بتعديل إضاءة الصورة.

والآن تدخل Toyota Sequoia 2023 بأشياء كثيرة. بغض النظر عن جودة السيارة وأعتماديتها وموثوقيتها. فتعتمد سيارة سيكويا ٢٠٢٣ على تصميمها حيث أن تصميمها من نسخة TRD Pro. وهذا التصميم مخصص للطرق الوعرة. بالإضافة إلى تقنياتها الرائعة للطرق الوعرة. كذلك السلامة والأمان في السيارة. كما أنها ستكون منافس قوي للسيارات صاحبة الـ 7-8 راكب.

تويوتا سيكويا‏ هي إحدى طرازات شركة تويوتا الكبيرة للسيارات. السيارة تقدمت كطراز عام 2000م على أنها طراز2001 كما أنها تعتبر أكبر طرازات تويوتا في الحجم. وكما ذكرنا فهي تعتمد في الأساس على طراز تندرا. كما أنه يتم تصنيع السيارة بمصنع “تويوتا” في ولاية إنديانا الأمريكية. كذلك السيارة مخصصة لسوق الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

كما أنه تم التصريح من قِبَل شركة تويوتا أن هيكل السيارة الجديد أكثر صلابة من الهيكل القديم بنسبة 70٪. كما أنه ضد الانحناء المستقيم بالإضافة إل أنه أقوى بنسبة 30٪ ضد أي التواء في السيارة. جدير بالذكر أنه قد قدمت تويوتا طراز 2008 من سيكويا وذلك في معرض لوس أنجلوس للسيارات نهاية عام 2007.

Toyota Sequoia

تحديث : محرك تويوتا التي يبحث عنه الجميع. جدير بالذكر أن من المتوقع أن تستهلك سيارة سيكويا ٢٠٢٣ وقود بشكل أفضل من الموديل القديم على الرغم من قوة هذا الإصدار :-

في البداية محرك V6 ثنائي تيربو. المحرك بسعة 305 لتر. قوة المحرك 437 حصان. كذلك عزم الدوران 790 نيوتن/متر.

كذلك ناقل حركة اوتوماتيكي ب10 سرعات يتميز بإرسال الحركة للعجلات الخلفية في فئات معينة من السيارة SR5.

أما بالنسبة لفئة Toyota Sequoia 2023 فئة TRD Pro وكابتسون بها نظام دفع رباعي كامل.

فئة TRD Pro وكابتسون بها نظام دفع رباعي كامل. بالإضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 9000 رطل أي ما يعادل 5080 كجم.

نظام توجيه كهربائي تم تثبيته على حامل لكي يوفر أحسن إحساس ممكن على الطريق.

Toyota Sequoia 2023

تتميز السيارة ببعض المميزات التي بها ستتفوق سيكويا ٢٠٢٣ على تويوتا تندرا ومنها :

تصميم السيارة تمت إعادته بالكامل فحصلت على شكل جديد.

تم بناء السيارة على نفس شاكلة تويوتا تندرا الجديدة.

السيارة بها نظام حركة هجين قياسي وهو بالبنزين والكهرباء.

كذلك التكنولوجيا المتطورة بالتقنيات المثيرة في السيارة.

كما أن السيارة بها مرايا سحب اختيارية جديدة تقبل الثني والتمديد والسحب.

كذلك بها قدرة سحب تصل إلى 9000 رطل أي 4080 كجم.

تويوتا سيكويا الجديدة

جدير بالذكر أن سيكويا ٢٠٢٣ ستكون منافس شرس لسيارة تويوتا لاند كروزر لأن أبعاد السيارة متوقع أن يبلغ طولها ما يقارب 5.3 و 5.4 متر. كما أن عرض السيارة سيكون 2032 مليمتر. أي أن Toyota Sequoia 2023 ستكون أكبر بكثير من لاند كروزر. حيث سيقل طولها عن خمسة متر. ويقل عرضها عن اثنان متر.

سعر سيكويا 2023

تم تحديد موعد لإطلاق Toyota Sequoia 2023 وهو في الربع الأخير من عام 2022.

وهو في الربع الأخير من عام 2022. أما بالنسبة لسعر السيارة فلم يتم تحديد سعرها إلى الآن.

ولكن من المتوقع أن يبدأ سعرها من 35 ألف دولار أي ما يعادل 131.250 ألف ريال تقريبا طبقاً لمتغيرات سعر الصرف. فتابعونا لمعرفة كل جديد.

تحديث : بعد نزول مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ مؤخراً في مقالات سابقة فسنطلعكم على ألوان تويوتا سيكويا 2023: فهي الأخضر Army Green والأزرق Blueprint والـSupersonic Red والأبيض White و هناك ألوان لفئات معينة. وألوان أخرى لجميع الفئات. كما أنه تم نزول الأسعار الرسمية للسيارة وستجدونها في Toyota Sequoia 2023 فتابعوا كل جديد.

ولمعرفة المزيد عن تويوتا سيكويا الجديدة و مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ وغيرها من السيارات فيمكنك متابعتنا دوماً عبر موقعك المفضل وهو موقع ثقفني ودمتم بألف خير.