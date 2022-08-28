نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوعرة الجبارة.. سيارة هيونداى توسان 2022 بمواصفاتها وامكانيتها الخرافية افضل سيارة في السوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عدة عروض تقسيط مميزة بخصوص سيارة هيونداي توسان 2022، وتعد هذه السيارة من أفضل سيارات توسان اليابانية المقدمة في أواخر عام 2021 والتي تم طرحها في جميع أسواق السيارات العالمية والمحلية في بداية الربع الأول والثاني من عام 2022م، فالمشترون يبحثون أغلب الوقت عن سيارات يابانية لأنها من أكثر السيارات موثوقية وسنوضح لكم أبرز مميزات وعيوب السيارة وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي.

مواصفات ومميزات سيارة هيونداي توسان 2022

مقاس شاشة عدادات السيارة 10.25 بوصة وتحتوي على مخرجين من الـ USB ومدخل AUX.

تحتوي على خاصية البلوتوث وتدعم خاصيتي أبل كار بلاي واندرويد أوتو.

نظام السيارة الصوتي يحتوي على أربع مكبرات صوتية من النوع ستيريو.

مقاس شاشة عرض المعلومات والترفيه يبلغ 8 بوصة.

مزودة بشاشة أخرى لعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 10.25 بوصة.

تدعم خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ومزودة براديو ستالايت.

نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية وخاصية التحكم تلقائيًا في المناخ.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح والتشغيل من خلال نقرة زر.

تحتوي من الأعلى على فتحة سقف بانورامية مصنوعة من الزجاج.

سعة موتور السيارة يبلغ 2500 سي سي وقوته تبلغ 187 حصان.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات وأقصى عزم دوران له 178 رطل.

يتكون موتور السيارة من أربع أسطوانات.

ما تتميز به السيارة هو سلاسة جودة الكوب ومزودة بأفضل وسائل الحماية والأمان.

ضمان السيارة طويل الأمن وتحتوي على العديد من مميزات التكنولوجيا المتطورة.

مقاعد السيارة الداخلية واسعة وتحتوي على مقاعد أمامية مريحة.

عيوب هيونداي توسان موديل 2022

شاشة اللمس تظهر عليها بصمات الأصابع بشكل كبير مما يعيق الرؤية.

الجهاز الذي يستخدم في تحكم ثبات سرعة السيارة اختياري.

التسارع ضعيف وبطئ وخاصة على الأراضي الوعرة.

عروض تقسيط عبد اللطيف جميل هيونداي توسان 2022

كانت هذه العروض بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث:-