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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديل 2021 بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل استكمال أقساط، تتوفر للتقبيل سيارة نيسان باترول 2021، محرك 6 سلندر 4000 سي سي قوة 275 حصان قير اوتوماتيك نظام الدفع الرباعي و الممشي 60 الف كيلو متر، تتميز بتثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مقاعد في الصف الثالث، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، تجهيزات سحب المقطورة ومكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، حساسات أمامية وخلفية، اضاءات ليد و جنوط 18 انش، تتوفر للتنازل بدون مقابل لدي بنك الراجحي بمدينة الرياض وكالة بترومين وسبب التنازل التزامات مالية، قيمة القسط الشهري 2751 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 16 قسط و الأقساط المتبقية 44 قسط.

سيارات مستعملة 2021 للتنازل بأقل قسط

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 ميد نايت، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 159 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 37 الف كيلو متر، تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت، تبريد المقاعد وفتحة سقف، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، عدد 6 وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، حساسات أمامية وخلفية، اضاءات ليد، جنوط 17 انش و كاميرا خلفية.

السيارة تتوفر للتنازل بدون مقابل لدي البنك الاهلي بمدينة جدة، العيوب: الليد الخاص الاسطب الامامي اليسار لا يعمل ويحتاج إلى تغيير، الاضافات تم تركيب حمايه الواجهه والصدام والشمعات واجزاء الابواب والخلفيه بالإضافة إلى تضليل زجاج حراري، قيمة القسط الشهري 1280 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط، عدد الأقساط المتبقية 47 قسط، الدفعة الأخيرة 43344 ريال و السداد المبكر 96 الف ريال.

تقيبل سيارات مستعملة بدون شروط

تتوفر للتقبيل سيارة هافال h6 موديل 2021، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 197 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 52 الف كيلو متر، تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، نظام آمان و10 مكبرات الصوت، مسّاحات مطر اوتوماتيكي، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.

تحتوي السيارة أيضاً على 6 وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، حساسات أمامية وخلفية، ليد، كاميرا 360 درجة وجنوط 19 انش، تتوفر للتنازل استكمال أقساط بسبب الضغوطات المالية عن طريق شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بمدينة جدة، قيمة القسط الشهري 1960 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط، عدد الأقساط المتبقية 48 قسط و الدفعة الأخيرة 29 الف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة دودج تشارجر 2021 جي تي، محرك 6 سلندر 3600 سي سي قوة 300 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 15 ألف كيلو متر، تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية، شاشة عدادات ومكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اوامر صوتية، قرص صلب، اتصال بالبلوتوث، نظام آمان، ابل كار بلاي، أندرويد أوتو و6 مكبرات الصوت، تبريد المقاعد، تدفئة المقاعد.

تتميز السيارة أيضاً بشاشة ترفيه وفتحة سقف، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح، نظام المساعدة في المرتفعات، أنوار نهارية وأنوار ضبابية، 8 وسائد هوائية تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، ليد وجنوط 20 انش، الداخلية جلد احمر السيارة عليها عازل حراري ونانوا سرميك 6 طبقات، تتوفر للتقبيل على بنك الراجحي بدون مقابل بمدينة تبوك، قيمة القسط الشهري 2082 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 4 اقساط، عدد الأقساط المتبقية 56 قسط، الدفعة الأخيرة 58 الف ريال و الكاش 145 الف ريال.