نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط الآن سيارة تويوتا بدفع 800 ريال شهرياً وبمقدم 2000 ريال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الأيام الماضية على توقف معظم خطوط إنتاج السيارات العالمية وذلك بالتزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار الذي يواجهها العالم في الوقت الحالي، وبناء على ذلك توجه العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية باختيار اقتناء سيارة مستعملة بقسط شهري رخيص لمواجهة الغلاء الواقع على أعتاقهم، ولتحقيق الرفاهية المرغوب بها أيضًا.

سيارة تويوتا مستعملة بقسط شهري رخيص

يقدم سوق السيارات السعودي ميزة اقتناء سيارة تويوتا اليابانية الصنع ذات الإمكانيات العالية والجودة المرتفعة بأقساط شهرية مريحة تناسب مختلف الطبقات والفئات، حيث بلغ القسط الشهري للسيارة ما يقارب ٨٠٠ ريال سعودي في حين كان مقدم الحصول على السيارة ٢٠٠٠ ريال سعودي فقط.

سيارات تويوتا المستعملة داخل السوق السعودي للمستعمل

يعرض سوق السيارات المستعملة عدد من سيارات تويوتا المستعملة بموديلات مختلفة ومميزات مختلفة وبأسعار متفاوتة ويتم التواصل المباشر بين البائع والشاري والتفاوض على السعر، وفيما يلي نعرض نبذه عن مميزات سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع:

سيارة تويوتا أفالون موديل ٢٠٠٦

يعرض سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وبشكل محدد داخل مدينة الرياض سيارة تويوتا من نوع أفالون بسعر نهائي ٨٠٠٠ ريال سعودي، ويكون مقدم شراء السيارة هو ٢٠٠٠ ريال سعودي، والقسط الشهري هو ٨٠٠ ريال سعودي فقط، وتمتاز سيارة تويوتا أفالون بما يلي:

عداد الممشى في السيارة الذي بلغ ١٠٠٠٠كيلو متر.

تتاح السيارة في السوق باللون الأبيض.

كما أنها تمتاز بأن ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي ليسهل القيادة.

وتستخدم السيارة البنزين كوقود ولديها مرآيات كهرباء وريموت كنترول و فرش جلد لجميع الكراسي و مرآيات خلفية تعمل بالكهرباء.

وتمتلك السيارة منفذ يو اس بي و مشغل دي في دي وقفل مركزي للأبواب وراديو كاسيت.

لدى السيارة نظام الفرامل المانع للإغلاق ونظام لتوزيع قوة الفرامل هذا بالإضافة إلى عدد من الوسائد الهوائية و حساسات أمامية.

سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠٠٥

يعرض سوق السيارات المستعملة سيارة تويوتا كورولا بسعر ١٠٠٠٠ريال سعودي وهى موجودة داخل مدينة مكة المكرمة، وذلك بدفع مقدم ٢٠٠٠ ريال سعودي وبقسط شهري قيمته ٢٠٠٠ريال سعودي.