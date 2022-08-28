نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2013 بسعر 12 ألف ريال للبيع النهائي لدواعي السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة امتلاك سيارة أحلامك ليس بالأمر الصعب، فيمكنك حتى لو كنت من ذو محدودي الدخل أن تحصل على أفضل أنواع السيارات وتمتلكها بسعر قليل، فإذا كنت تبحث عن سيارة بسعر منخفض وتكون موديل قريب فيوجد لك سيارة مستعملة بسعر 12 ألف ريال وهي موديل 2013،، والسيارة بحالة جيدة ولا يوجد بها أي نواقص بل بالعكس تحتوي على كافة الكماليات التي تبحث عنها وعدد المسافات المقطوعة بها داخل المملكة العربية السعودية قليلة، فإذا كنت تبحث عن سيارة بسعر جيد فتلك السيارة هي الأنسب لك.

أرخص سيارة في السعودية

تقدم بعض المعارض والوكلاء سيارات بسعر منخفض في السعودية لتلبية حاجة المواطنين، سيارة للعاطلين عن العمل وبدون راتب، الذين يحصلون على دخل شهري منخفض من الأسر المتوسطة والأسر الفقيرة، ويبحث البعض منهم عن سيارات بسعر منخفض حتى يمتلكون السيارة وتساعدهم في التنقل بالمملكة بدون أي قيود، ويوجد سيارات مستعملة موديل 2022 ولكنها سوف تكون بالتقسيط بأقساط شهرية بسيطة في متناول أيدي الجميع، ولكن من يفضل أن يحصل على سيارة بسعر منخفض ويمتلكها فإليك الحل الأمثل وهو امتلاك سيارة بسعر 12 ألف ريال وتكون موديل 2013.

سيارة موديل 2013 بسعر 12 ألف ريال

احصل على أفضل أنواع السيارات بسعر منخفض وهو سعر في متناول أيدي الجميع، وتلك السيارة مستعملة موديل 2013، وهي سيارة لون أبيض تويوتا كورلا، والناقل الحركي بها أوتوماتيك، ومتواجدة في حفر الباطن، والسعر المطلوب للسيارة هو 12 ألف ريال، ويمكنك شراء السيارة من البائع، وهناك عدد كبير من السيارات الأخرى بسعر منخفض وتصلح لجميع الأفراد.

سيارات جديدة بدون مقدم

توفر شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض السيارات المستعملة بسعر منخفض وفي متناول أيدي الجميع، ويكون التمويل متاح لأصحاب الدخل المنخفض، والحصول على سيارة مستعملة بقسط شهري بسيط وبضمان يصل حتى 3 سنوات للسيارة، أو سيرها حتى 60 ألف كيلو، وهذه السيارة المستعملة بالتقسيط المرن على فترة سداد تمتد حتى 60 شهرا لتكون مناسبة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ويمكن للمتقاعدين الحصول على تمويل شركة عبد اللطيف جميل إذا توافرت كافة الشروط والمتطلبات المعلن عنها من قبل الشركة، وبأقل راتب امتلك سيارة أحلامك في أسرع وقت.