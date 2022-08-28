نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث البعض عن أكثر السيارات مبيعًا في السعودية علمًا بأن السوق السعودي يعد من أحد أهم وأفضل الأسواق وأكثرها شهرة بين الأسواق الخليجية وغيرها مما يجعل معرفة الإحصائيات الخاصة ببيع السيارات بداخل هذا السوق من أهم الأشياء بالنسبة للشركات المنتجة ولمعرفة أكثر السيارات مبيعًا في السعودية، تابعونا في سطور القادمة.

أكثر السيارات مبيعًا في السعودية

نقدم لكم مجموعة مختارة من أكثر السيارات مبيعًا في السعودية وهي كالتالي ذكره:

تويوتا كامري Toyota Camry‏

سيارة تويوتا كامري كانت في المركز الثاني بين أكثر السيارات مبيعًا بداخل المملكة العربية السعودية، حيث بلغت مبيعات تلك السيارة في خلال العام إلى ما يزيد عن ٢٨,٩٠٢ سيارة، ويتوقع البعض أنها سوف تزداد أكثر في المبيعات في بداية النصف الأول من العام القادم.

هيونداي إلنترا Hyundai Elantra‏

وبالنسبة لسيلرة هيوندا إلنترا فهي احتلت المركز الثالث شهرة بين أكثر السارات مبيعًا بالمملكة العربية السعودية، وقد بلغت مبيعات السيارة خلال العام الحالي إلى ما يقارب ٢٧,١٨٦ سيارة.

هيونداي أكسنت Hyundai Accent‏

أما بالنسبة لسيارة هيونداي أكسنت فهي اصبحت في المركز الأول بين أكثر السيارات مبيعًا بالمملكة، حيث صارت مبيعاتها بداخل الأسواق السعودية ما يقارب من ٣٤,٩٨٧سيارة.

تويوتا هايلكس Toyota Hilux‏

أما بالنسبة لسيارة تويوتا هايلكس فقد تراجعت لتصبح في المركز الخامس لهذا العام، بينما المبيعات في هذا العام بالمملكة قاربت ١٦,٩٩٣ سيارة.

تويوتا ياريس Toyota Yaris‏

اشتهرت سيارة تويوتا ياريس بالمبيعات الاكثر بداخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية. حيث بلغت مبيعاتها لهذا العام ما يصل إلى ٢٤,١٨٧ سيارة في العام بيعًا مقارنة بأنواع أخرى كثيرة.

إيسوزو دي ماكس Isuzu D-Max‏‏

أما بالنسبة لسيارة إيسوزو دي ماكس فقد احتلت المركز السادس في مبيعاتها داخل المملكة لهذا العام. وسجلت رقمًا مميز في مبيعات هذا العام ليصل إلى ما يزيد عن . ١٦,٠٠٣ سيارة.

مازدا 6 Mazda‏

تعد سيارة مازدا ٦ في العام الحالي بداخل المملكة العربية السعودية مبيعات متميزة تصل إلى١٣,٨٧٠ سيارة. مما جعلتها تصبح في المركز السابع بين أكثر السيارات مبيعًا في السعودي.