نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث البعض عن أكثر السيارات مبيعًا في السعودية علمًا بأن السوق السعودي يعد من أحد أهم وأفضل الأسواق وأكثرها شهرة بين الأسواق الخليجية وغيرها مما يجعل معرفة الإحصائيات الخاصة ببيع السيارات بداخل هذا السوق من أهم الأشياء بالنسبة للشركات المنتجة ولمعرفة أكثر السيارات مبيعًا في السعودية، تابعونا في سطور القادمة.
أكثر السيارات مبيعًا في السعودية
نقدم لكم مجموعة مختارة من أكثر السيارات مبيعًا في السعودية وهي كالتالي ذكره:
- تويوتا كامري Toyota Camry
سيارة تويوتا كامري كانت في المركز الثاني بين أكثر السيارات مبيعًا بداخل المملكة العربية السعودية، حيث بلغت مبيعات تلك السيارة في خلال العام إلى ما يزيد عن ٢٨,٩٠٢ سيارة، ويتوقع البعض أنها سوف تزداد أكثر في المبيعات في بداية النصف الأول من العام القادم.
- هيونداي إلنترا Hyundai Elantra
وبالنسبة لسيلرة هيوندا إلنترا فهي احتلت المركز الثالث شهرة بين أكثر السارات مبيعًا بالمملكة العربية السعودية، وقد بلغت مبيعات السيارة خلال العام الحالي إلى ما يقارب ٢٧,١٨٦ سيارة.
- هيونداي أكسنت Hyundai Accent
أما بالنسبة لسيارة هيونداي أكسنت فهي اصبحت في المركز الأول بين أكثر السيارات مبيعًا بالمملكة، حيث صارت مبيعاتها بداخل الأسواق السعودية ما يقارب من ٣٤,٩٨٧سيارة.
- تويوتا هايلكس Toyota Hilux
أما بالنسبة لسيارة تويوتا هايلكس فقد تراجعت لتصبح في المركز الخامس لهذا العام، بينما المبيعات في هذا العام بالمملكة قاربت ١٦,٩٩٣ سيارة.
- تويوتا ياريس Toyota Yaris
اشتهرت سيارة تويوتا ياريس بالمبيعات الاكثر بداخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية. حيث بلغت مبيعاتها لهذا العام ما يصل إلى ٢٤,١٨٧ سيارة في العام بيعًا مقارنة بأنواع أخرى كثيرة.
- إيسوزو دي ماكس Isuzu D-Max
أما بالنسبة لسيارة إيسوزو دي ماكس فقد احتلت المركز السادس في مبيعاتها داخل المملكة لهذا العام. وسجلت رقمًا مميز في مبيعات هذا العام ليصل إلى ما يزيد عن . ١٦,٠٠٣ سيارة.
- مازدا 6 Mazda
تعد سيارة مازدا ٦ في العام الحالي بداخل المملكة العربية السعودية مبيعات متميزة تصل إلى١٣,٨٧٠ سيارة. مما جعلتها تصبح في المركز السابع بين أكثر السيارات مبيعًا في السعودي.
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