نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من تويوتا وصل البلاد….سيارة تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر سيارة تويوتا فورتنشر2023 الجديدة التي قامت بإطلاقها الشركة اليابانية شركة تويوتا من أهم سيارات الكورس اوفر، التي تعمل بنظام الدفع الرباعي ذات الحجم المتوسط، حيث أن الشركة قامت بإصدار نوعين منها النوع الأولى منذ عام 2005 حتى عام 2015 ، أما النوع الثاني فتم إصداره في عام 2015 وزالت مستمر حتى الأن، وفي شهر مارس لعام 2022 تم إطلاق النسخة الجديدة التي قامت الشركة بتعديلها لتصبح بكافة هذه المزايا والموصفات الرائعة، وسوف نقدم لكم في مقالنا التالي أهم مواصفات السيارة وأسعارها.

سيارة تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفات عالمية

تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر على الكثير من الموصفات المتميزة التي تجعل العديد من العملاء يقبلون عليها، وسوف نعرض عليكم أهم هذه الموصفات فيما يلي:ـ

تتميز سيارة تويوتا فورتشنر بمظهرها القوي الهجومي للغاية.

تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر مساحة كبيرة جدًا تدعم الرحلات العائلية.

تمنح السيارة للسائق مساحة كبيرة لتوضيح الرؤية، وتمتلك أيضًا قوائم أمامية لا تحجب الرؤية.

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر 2023 على صالون ذات مساحة واسعة تمنح لجميع الركاب الراحة التامة.

توجد في السيارة العديد من مساحات التخزين فتصل سعة الحقيبة الخلفية للسيارة إلى 715 لتر.

عيوب سيارة تويوتا فورتشنر 2023 الحديثة

وضح بعض المستخدمين عن وجود القليل من العيوب بالسيارة وسوف نعرضها لكل في الأتي:ـ

تستهلك سيارة تويوتا فورتشنر 2023 كمية كبيرة من الوقود.

توجد وسائد السيارة الهوائية في الأمام فقط.

يؤثر ارتفاع سيارة تويوتا فورتشنر على ثباتها.

أدى إرتفاع السيارة عن الأرض إلى سماع صوت الهواء بشكل واضح داخل السيارة.

لا يتوفر في السيارة فتحات سقفية حتى في أعلى موديلاتها.

أشار البعض أنها لا تتناسب مع السير في طرق المدينة.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة

توجد سيارة فورتشنر 2023 الحديثة في كافة الأسواق العربية بأسعار مختلفة، وسوف نتعرف على سعر السيارة في جميع الأسواق فيما يأتي:ـ