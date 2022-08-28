نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وحش السيارات” تعرف على أهم مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لاندكروزر هى من السيارات الحديثة التي يهتم بها الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن السيارات عالية الإمكانيات، وهذه السيارة تعتبر صديقة للأسرة حيث يعتمدون عليها في قضاء الكثير من احتياجاتهم اليومية، وهذا حتى تسهل عليهم عناء الطرق ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل ما يتعلق بالسيارة لاند كروزر، وذلك من حيث الأسعار والمميزات والمعلومات العامة للسيارة.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

السيارة لاندكروزر تعد من أفضل السيارات التي تحتوي عليها فئة SUV، ومنذ انطلاق هذه السيارة في عام 1951 إلى وقتنا الحالي وهذه السيارة تعمل بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، ومن أهم مواصفات هذه السيارة الآتي:

سيارة لاندكروزر موديل عام 2022 يبلغ طولها 97 متر تقريبا.

بينما يبلغ عرضها حوالي 99 متر.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن الارتفاع لهذه السيارة قد يصل إلى 86 متر تقريبا.

كما تحتوي السيارة لاندكروزر 2022 على قاعدة عجل تمتاز بالقوة والمتانة.

بالإضافة إلى ارتفاع السيارة الذي يبلغ نحو 9 أمتار.

كما نجد أن تصميم السيارة لاندكروزر 2022 يشبه كثيرا تصميم سيارة تويوتا تندرا موديل هذا العام.

وعندما نقوم بالمقارنة بين موديل السيارة الجديد بإصدار العام الماضي نجد أن الأثنين متشابهين تماما في قوة الشبك الخارجي وصندوق السيارة أيضا.

كما تحتوي السيارة لاندكروزر على مصابيح أمامية وخلفية مع الاختلاف في حجم المصابيح بشكل كبير.

تتمتع هذه السيارة بقوة ومتانة كبيرة بالإضافة إلى عزم دوران السيارة يصل إلى نحو 650 نيوتن.

مميزات سيارة لاندكروزر 2022

من المميزات التي تحتوي عليها هذه السيارة والتي يهتم بها الكثير من الأشخاص الذين لديهم الرغبة في اقتناء السيارات الحديثة، ومن أهم هذه المميزات الآتي: