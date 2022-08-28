نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعمل في السعودية بسعر من 5000 ريال إلى 10000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعمل في السعودية، أنواع السيارات المستعملة كثيرة من تويوتا فيات هيونداي نيسان كيا شيفروليه وغيرها من الأنواع، وكل سيارة يختلف سعرها عن الأخرى لعدة أسباب حتى المستعملة يرجع إلى إصدار السيارة والمسافة التي قطعتها السيارة منذ شراءها، والحالة الخارجية للسيارة سواء كان البودي سليم أو تم بها تصليحات كل تلك العوامل الهامة هي التي تحدد سعر السيارة، سوق السيارات المستعملة بالسعودية كثير والمعارض التي تعرض تلك السيارات كثيرة أيضا فيوجد عبد اللطيف جميل السعودي للسيارات ومجموعة معارض صالح للسيارات بالسعودية وتلك المعارض تعرض سيارات للبيع بضمان لعدة أعوام مع توفير أيضا نظام التقسيط بدون مقدم.

سيارات للبيع مستعمل في السعودية

مع ارتفاع أسعار السلع كافة زادت معها أسعار السيارات وأدى ذلك إلى زيادة نشاط سوق معارض السيارات المستعملة، فظهرت الكثير من المعارض إلى جانب العديد من مواقع الإلكترونية التي تنشر بشكل دوري عروض السيارات المستعملة بالمملكة وسنعرض لكم عدد من تلك السيارات المستعملة بسعر من 6000 ريال إلى 10000 ريال سعودي.

سيارة مستعمل في الرياض تويوتا كورولا

للبيع مستعمل سيارة رخيصة لإمكانيات عالية، تويوتا كورولا إصدار عام 2006 السيارة مستعملة ويعرض مالكها مزايا ومواصفات السيارة بأنها لم تتعرض إلى حوادث البدي الخارجي للسيارة وكالة.

السيارة من الخارج باللون الفضي رمادي من الصدام للصدام. السيارة تويوتا كورولا 2006 نوعها سيدان. كما أن من الداخل باللون البيج والمقاعد من المخمل. صالون السيارة من الجلد باللون البيج. جنوط إطارات السيارة من الالمونيوم. بالنسبة إلى عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 95 ألف كيلو متر. السيارة مستعملة باستخدام شخصي. من مواصفات مقود السيارة بأنها كهربائي الحركة. اماكنية ضبط مقعد السيارة للسائق يدوي. كنا أن السيارة تحتوي على إمكانية تعديل إمالة المقود بشكل سلسل. وأما عن سعر السيارة كورولا 2006 فالسعر منخفض 5000 ريال سعودي.

سيارة كيا أوبتيما إصدار 2006 مستعملة

للبيع سيارة كيا اوبتيما موديل 2006 مستعملة، السيارة بها كافة الأوراق اللازمة لها سارية المدة، معروضة للبيع من المالك في الرياض، ناقل الحركة عادي تحكم يدوي بسرعة السيارة.