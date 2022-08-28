نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخصية للتنازل بدون مقابل في المملكة لعام 2022 اغتنم الفرصة وامتلك سيارتك فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل سيارات للتنازل في السعودية المقدمة في عام 2022م، يسعى مالكو السيارات إلى توفير الكثير من الوقت والمجهود على نفسه وعلى المشترين بعرض سياراتهم على مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة الإلكترونية، فهذه أفضل وسيلة والأكثر رواجًا في الوقت الحالي نظرًا للتقدم التكنولوجي وأنه من خلال الإنترنت أصبح العالم قرية صغيرة، وهذه السيارات يتم تقديمها مستعملة للتنازل بدون أي دفعات أولية وبأسعار مناسبة وحالة جيدة.

أفضل سيارات للتنازل في السعودية لعام 2022م

من ضمن السيارات التي تم عرضها على موقع السيارات المستعملة السعودي الإلكتروني ما يلي:-

1. سيارة دودج تشارجر 2019 مستعملة

تم تقديم هذه السيارة في عام 2019م وكانت ولا تزال من السيارات المميزة، هي الآن متوفرة بحالة جيدة في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية مستعملة بسعر يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وبتقسيط قيمته ألفي و450 ريال سعودي، لون السيارة هو اللون الأسود وتسير إلى مسافات تتراوح بين 40 ألف حتى 50 ألف كيلو متر ولمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 0565177203.

2. سيارة شانجان سي إس 35 بلس 2022 مستعملة

أما سيارة شانجان الصينية فهي سيارة متداولة بكثرة بين الناس ونراها كثيرًا في الشوارع، السيارة تم تقديمها مستعملة بدون مقابل وبقسط شهري قيمته ألف و692 ريال سعودي وهي الآن في الرياض لونها أزرق وتتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 0555520737.

3. سيارة هيونداي أكسينت 2020 مستعملة

سنة إصدار السيارة هي 2020م أي قبل عامين من الآن ولكنها تبدو وكأنه تم تصنيعها للتو نظرًا لجاذبية هيكلها الخارجي، تم تقديم السيارة بقسط شهري قيمته 713 ريال سعودي بدون أي مقابل أو دفعات أولية، لون السيارة أسود ومزودة بشبك أمامي والموتور يمكنه أنه يسير أوتوماتيكيًا لمسافات تصل إلى 20 ألف كيلو متر ولشراء السيارة يمكنك الاتصال على رقم 0538616385.

4. سيارة هيونداي إلنترا 2020 مستعملة

وكذلك سيارة هيونداي إلنترا تم تقديمها في عام 2020م ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات والسيارة تتكون من أربعة أبواب بلون فضي وتعمل بوقود البنزين حتى مسافات تبلغ 120 ألف كيلو متر، سعر بيعها 5 آلاف ريال سعودي بقسط شهري ألف و395 ريال سعودي وللتواصل مع مالكها اتصل على رقم 0506011399.