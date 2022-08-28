أرخص من كده ما فيش… أرخص السيارات الحديثة 2022 فى السعودية اهم مواصفاتها الرائعة

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أرخص السيارات الحديثة 2022 ، يسعى العديد من المواطنين السعوديين إلى امتلاك سيارة ولكن مع ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير في الآونة الأخيرة شغل الكثير ممن يبحثون عن سيارات بالتقسيط أو سيارات رخيصة ولكن حديثة الإصدار للشراء لذلك توفر شركات إنتاج السيارات العديد من السيارات بأسعار منخفضة مثل سيارة ام جى 5 2022 وسيارة هوندا سيتي 2022 وسيارة هونداي جراند 2022 والعديد من السيارات ذات الأسعار التي تناسب الكثير من السعوديين. أرخص السيارات الحديثة 2022 سيارة أم جى 5 2022 تعد سيارة أم جى 5 2022 من أرخص السيارات الحديثة في السعودية ولها مواصفات جيدة حيث أن سعة محركها 1500 سي سي ويعمل بقوة 112 حصان.

ويتكون من أربع أسطوانات كما يبلغ عزم دورانها 150 نيوتن متر.

أقصى سرعة للسيارة 180 كيلومتر في الساعة.

مقصورة السيارة تحتوي على خمس مقاعد وهي سيارة مصممة للاستخدامات العائلية.

تتوفر بها العديد من وسائل الأمان والسلامة.

تشمل غطاء عازل للحراره والصوت.

يبلغ سيارة أم جى 5 2022 بين 47.900 ريال سعودي وأقصى سعر لها 52,785 ريال سعودي سيارة هوندا سيتي 2022 تدخل سيارة هوندا سيتي 2022 ضمن أحدث السيارات الرخيصة في السعودية.

تتميز بمحرك مكون من 4 أسطوانات تصل سعته إلى 1500 سي سي ويولد قوة بمقدار 119 حصان.

ويعمل بعزم دوران 150 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة للسيارة 190 كيلو متر في الساعة.

يبدأ سعر سيارة هوندا سيتي في السوق السعودي من 55.200 ريال سعودي وسعر الإصدار الأعلى منها 72.200 ريال سعودي. هيونداي جراند 2022 تعد سيارات هيونداي جراند 2022 من السيارات الرخيصة السعر في السوق السعودي وهي إصدار حديث فقد تم طرحها في الأسواق في عام 2022.

تم تزويدها بمحرك مكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 1200 سي سي.

كما يولد قوة قدرها 82 حصان.

يقدر عزم دوران سيارة هيونداي جراند 2022 إلى 140 نيوتن لكل متر.

تتوفر هيونداي جراند 2022 في السوق السعودي بسعر 54000 ريال سعودي.

وتتميز بإمكانيات رائعة على مستوى التصميم الداخلي والخارجي للسيارة والكماليات الموجودة بها.

ونجد أن تجهيزات سيارة هيونداي جراند 2022 جيدة مقابل سعرها المنخفض. شيري أريزو 3 يتكون محرك سيارة شيري أيزو 3 من 4 أسطوانات، ويعمل بقوة 107 حصان بالإضافة إلى عزم دوران يقدر بنحو 140 نيوتن/ متر.

3 من 4 أسطوانات، ويعمل بقوة 107 حصان بالإضافة إلى عزم دوران يقدر بنحو 140 نيوتن/ متر. يبدأ سعر شيري أريزو 3 من 42 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة أرخص من كده ما فيش... أرخص السيارات الحديثة 2022 فى السعودية اهم مواصفاتها الرائعة - ثقفني

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