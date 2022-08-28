نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع بسعر رخيص وقسط شهري 500 ريال بالسعودية في المقال التالي

معظم الشباب يعشقون سيارات هيونداي، لأنها تتميز بمواصفات خاصة تساعدهم على السواقة بشكل بسيط وغير معقد، ومن أهم هذه المواصفات الناقل الاتوماتك، والمرايات التي تعمل بالكهرباء حتى تساعدهم على الرؤية بشكل جيد، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هيونداي. سيارة هيونداي فيراكروز ٢٠١٤ مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي فيراكروز ٢٠١٤ تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بفتحة سقف، وباور ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية لونها أسود نفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء، وزجاج فاميه.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت، ومبدل أقراص، وبلوتوث، ومشغل دي في دي، ونظام تحكم خاص بالطارة، ومشغل اسطوانات، وحساسات خلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٣٠,٠٠٠.

توجد هذه السيارة في مدينة شرورة.

تعرض سيارة هيونداي فيراكروز ٢٠١٤ للبيع بسعر ٣٣,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٤,٥٠٠ ريال سعودي مقدم و٨٠٠ بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0597805759,+966597805759. للبيع سيارة هيونداي سينتال ٢٠١٢ مستعملة سيارة هيونداي سينتال ٢٠١٢ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية، وجنوط ونوافذ زجاجية.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من القماش.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٤٦,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة هيونداي سينتال ٢٠١٢ للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٥,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و١,٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 00966572644201. للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١١ مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١١ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش الجيد، وريموت كنترول.

مكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومرايات ضم للإغلاق. عمر شويل - جدة سيارات هونداي مستعملة للبيع بسعر رخيص وقسط شهري 500 ريال بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع بسعر رخيص وقسط شهري 500 ريال بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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