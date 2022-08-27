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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 تم الإعلان عنه بداخل الإمارات بسعر مناسب يبدأ من 91,900 درهم إماراتي، وقد ضمت السيارة toyota corolla cross 2023 أقوى المواصفات التي تأتي في سيارات السيدان، والتي يفضلها فئة كبيرة من المستخدمين داخل الإمارات، واليوم تتعرفون على أسعار كل الإصدارات المطروحة منها مع مواصفاتها التي نالت إعجاب العديد.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في الإمارات toyota corolla cross 2023 السيارة الأمثل

تتسم سيارات تويوتا المطروحة في الإمارات بتقديمها المواصفات التي يبحث عنها معظم المستخدمين، حيث تجدون بها موتور قوي ومقصورة مريحة، وكماليات داخلية مثالية، وتصميم غاية في الفخامة، وتعتبر corolla cross 2023 إحدى السيارات السيدان التي هي بمثابة السيارة المفضلة للأسر، لما بها من كماليات تقدم لهم الراحة التامة والترفيه أثناء الطريق.

سيارات تويوتا كرولا كروس 2023

يوجد بالسيارة كورولا كروس 2023 محرك 16V DOHC with VVT-i, 2ZR-FXE الذي يتميز بقوته لكونه من أنواع المحركات الهجينة hybrid، كما أن بها مختلف أنواع المنافذ التي تسمح بتوصيل العديد من الأجهزة بالسيارة، وطرحت شركة تويوتا من السيارة داخل الإمارات إصدارين هما COROLLA CROSS HYBRID GLI 1.8L و COROLLA CROSS HYBRID XL 1.8L.

مواصفات toyota corolla cross 2023

موتور هجين بسعة 1.8 لتر بعدد 4 سيلندر.

الموتور يعمل بقوة 96.5 حصان، وبقوة 71 حصان للمحرك الكهربائي.

معدل إستهلاك البنزين 23.7 كم/لتر.

عزم الدوران الأقصى 142/3600 ن.م.

سعة خزان الوقود 36 لتر.

سعر سيارة كورولا كروس 2023

السيارة متاحة حاليًا للشراء لكلٍ من الإصدارين بنظام التقسيطعلى دفعات تسدد شهريًا، والأسعار جاءت على النحو التالي:

سعر سيارة 1.8 L COROLLA CROSS HYBRID 2023 XL في الإمارات يبدأ من 91,900 درهم إماراتي، بقسط شهري يبدأ من 1,409 درهم إماراتي.

سعر سيارة 1.8 L COROLLA CROSS HYBRID 2023 GLI داخل الإمارات يبدأ من 106,900 درهم إماراتي، بقسط شهري يبدأ 1,638 درهم إماراتي.

عرضنا لكم اليوم سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 داخل الإمارات مع مواصفات كل الإصدارات منها، كما عرضنا لكم سعر شراء السيارة بالتقسيط، وللمزيد من أخبار السيارات وأسعارها نرجو الضغط على زر المتابعة ليصلكم أحدث الأخبار عن كل ما يخص الوطن العربي.