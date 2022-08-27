نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شراء سيارة مستعملة من معارض عبداللطيف جميل بالسعودية 1444 في المقال التالي
تقسيط السيارات من عبداللطيف جميل، معارض عبداللطيف جميل للسيارات في السعودية تقدم عروضها الرائعة باستمرار سواء على السيارات الجديدة أو المستعملة حسب رغبة العميل في جميع الأحوال ولكن نظرًا لارتفاع أسعار السيارات واتجاه البعض لشراء السيارات المستخدمة بأي نوع متاح فإن معارض عبداللطيف جميل تهتم بتوفير عروض مميزة على السيارات المستخدمة للتسهيل على العملاء، ويتم التعرف على العروض المتاحة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمعرض عبداللطيف جميل للسيارات بالسعودية، ولكن هناك شروط يضعها المعرض لإتمام صفقة شراء سيارة مستعملة بالتقسيط حيث تعتبر من أهم خدمات عبداللطيف جميل للسيارات لكي يتمكن العميل من امتلاك السيارة التي يرغب بها بالتقسيط أي بدون تكاليف إضافية تعرفوا على هذه الشروط معنا.
تقسيط السيارات المستعملة من عبداللطيف جميل
تتميز معارض عبداللطيف جميل بأنها تقدم عروض مختلفة دائمًا ومن خلال زيارة الموقع الرئيسي لهم يمكن معرفة هذه العروض، أما عن السيارات المستخدمة فيتم فقط اختيار السيارة المرغوبة لمعرفة سعرها بالتقسيط وقيمة القسط المطلوبة شهريًا وكذلك الدفعة الأولى كما أنه يقدم عروض تقسيط مختلفة كالتالي:
- تقسيط السيارة بدون إضافة المصاريف الإدارية.
- أن يقوم معرض عبداللطيف جميل بسداد دفعتين من سعر السيارة بدلًا من المشتري.
- أو أن يقسط العميل بلا حاجة من دفع الدفعة الأولى.
شروط تقسيط سيارات عبداللطيف جميل
كما ذكرنا فإن خدمة تقسيط السيارات المستعملة من أبرز خدمات معرض عبداللطيف جميل للسيارات بالسعودية حيث ساعدت كثيرًا العملاء الذي يحتارون عند شراء سيارة خاصة بهم، إذ يتجه الكثير تلك الفترة لامتلاك سيارة لسهولة التنقل والحركة من مكان لآخر، ولكن لضمان إتمام صفقة سيارة مستعملة بالتقسيط مع عبداللطيف جميل ينبغي توفير هذه الشروط:
- يجب أن يقدم إما هويته الوطنية أو هوية الإقامة.
- قيمة القسط الشهرية تُحدد حسب نوع السيارة والموديل والمواصفات الخاصة بها.
- قيمة الدفعة المتبقية يطلب سدادها كاملةً مع أخر موعد لسداد القسط.
- يجب العلم أن قيمة القسط الشهري يجب أن تكون حوالي 40% من قيمة الدخل الشهري للعميل وهذا بحد أدنى.
- المصاريف الإدارية قيمتها لا تزيد عن 1% لكي تصبح القيمة خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا أكثر من ذلك وهي قيمة ثابتة لجميع السيارات.
- قد لا يحتاج التقسيط توفير كفيل.
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