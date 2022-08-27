نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص واقوى سيارات مستعملة في السعودية باسعار منافسة بحالة ممتازة برخص التراب بمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات مستعملة في السعودية باسعار منافسة ، تعتبر السيارات المستعملة الحل الأمثل لكل شخص يمتلك رغبة في شراء سيارة ولن يقدر على شرائها بسعر الزيرو، حيث تكون بسعر مرتفع جداً ولا يستطيع الجميع شرائه وهذا يجعلهم يفضلون شراء السيارات المستعملة بأسعار مناسبة وفي متناول أيدي الجميع، كما أن السيارات بحالة جيدة وتمتلك الكثير من المواصفات والإمكانيات مثل السيارة الجديدة تماماً.

أيضاً يقوم البعض بعرض سياراتهم للبيع بسبب ظروف خاصة بهم أغلبها يكون لتغيير وتحديث السيارة بموديل جديد، وبذلك يكون باستطاعة شخص أخر شراء السيارة والاستمتاع بها ،ومعاً سوف نتعرف سوياً عنم أفضل السيارات المستعملة في سوق السيارات المستعملة بالسعودية وكافة التفاصيل المتعلقة بها عبر السطور القادمة.

ارخص سيارات مستعملة في السعودية باسعار منافسة

يوجد في سوق السيارات السعودي مجموعة مميزة من السيارات المستعملة التي يمكن لكل فرد أن يستفيد منها ويحصل عليها بأسعار مميزة وتناسب الجميع، فأنت ستحصل على السيارة من صاحبة بشكل مباشر ولا يوجد وسيط ومن ضمن هذه السيارات المتاحة سيارة تويوتا كامري 2003 وسيارة كورولا 2010 ومرسيدس بنز 2016 والتي تمتلك المواصفات الكبيرة والمميزة.

سيارة تويوتا كامري 2003

يمكن أن يتم الحصول على السيارة بسعر 5 آلاف ريال سعودية السيارة تكون سليمة وخالية تماماً من الحوادث والصدمات، تكحون من السيارات المستعملة الموجودة في مدينة الرياض، السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج الممشى 300 ألف كيلو مترات، إلى جانب امتلاك السيارة محركين يصل حجم المحرك الأول 2.5 لتر وبه 4أسطوانات يقوم بتوليد قوة 204 حصان.

سيارة تويوتا كورولا 2010

هي من أفضل سيارات تويوتا اليابانية التي تتمتع بكثير من المواصفات ويتم الحصول عليها بسعر مناسب جداً يقدر بحوالي 8000 ريال سعودي باللون الفضي وممشى 144 لقد تم عمل فحص شامل للسيار وثبت بأنها بحالة جيدة السيارة متاحة في مدينة الرياض.

سيارة مرسيدس بنز 2016 سي ال سي 200

السيارة مستعملة في مدينة الرياض بسعر 5.000 ريال سعودي وهي بحالة جيدة، كما أن محرك السيارة يعمل أوتوماتيك وتكون خليجية ممشى السيارة 140 ألف كم، وتمتلك السيارة محرك تيربو رباعي الأسطوانات تبلغ سعة 2.0 لتر ويولد قوة 184 حصان وتبلغ قوة عزم الدوران 300 نيوتن متر.