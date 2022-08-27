نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 ألف ريال سعر السيارة المستعملة أغتنم الفرصة واحصل على سيارتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات لمحدودي الدخل تبدأ من 12 ألف ريال، قام عدد كبير من مواطني المملكة السعوديين والغير سعوديين بالبحث عن أفضل السيارات المستعملة بدون دفع دفعة أولى وبدون كفيل، وهناك بعض البنوك والشركات السعودية التي توفر أقوى عروض السيارات المستعملة بسعر منخفض وهناك عدد كبير من السيارات المستعملة ب 12 ألف ريال وتحصل على سيارتك في الحال بدون أي تأخير في الإجراءات، اختار من بين السيارات المعروض واحصل على سياراتك فور التقديم.

سيارات مستعملة بمبلغ 12 ألف ريال كاش

هناك عروض متعددة للسيارات المستعملة، سيارة مستعملة بدون مقدم، ولكن من ضمن العروض هو سيارات مستعملة بمبلغ فوري وكاش 12 ألف ريال، سيارات للتنازل بدون مقابل، ويمكنك أن تمتلك سيارتك في الحال، وسوف نستعرض لك كل سيارة بالمواصفات الخاصة بها وجميع الكماليات التي تحتويها السيارة، ويمكنك الفحص والمعاينة من البائع، والسيارات هي:

أنواع السيارات المستعملة

مرسيدس ب 12 ألف ريال السيارة موديل 1997، لونها أخضر مستعملة ورياضية، وعدد المسافة المقطوعة بها من 140 ألف كيلو وحتى 149 ألف كيلو، سيارات مستعملة بالتقسيط، ومن مواصفاتها أن ناقل الحركة أوتوماتيك وهي AMG ، ومتواجدة بالرياض ويتم مراسلة المالك حتى تحصل على كافة المعلومات للسيارة المعلن عنه.

مازدا بمبلغ 12 ألف ريال بحالة جيدة ومناسبة للعديد من التنقلات داخل المملكة، ويمكن استخدامها في أي مكان، حيث أنها متوفر بها كماليات عديدة، وهي موديل 2012 مستعملة ومتواجدة في المجمعة، تمويل 7 مليون ريال للمواطن والمقيم، سيدان ذات اللون الأبيض، وعدد المسافة الخاصة بها من 170 ألف كيلو وحتى 179 ألف كيلو، وسعرها 12 ألف ريال، وهي أوتوماتيك.

تويوتا كارولا 2023 هي لونها أبيض مستعملة وعدد الخطوات المقطوعة داخل المملكة 196 ألف كيلو، وسيدان ومتواجدة في حفر الباطن، أوتوماتيك موديل 2013 ويبلغ سعرها 12 ألف ريال، يوجد تحكم بالمرايا مع وجود زجاج كهربائي، ويوجد بها مكيف ونظيفة من الداخل والخارج ويمكنك الاتصال برقم البائع حتى تتمكن من معرفة جميع إمكانيات السيارة المعلن عنها.

سيارات مستعملة 13 ألف ريال

هناك سيارات أعلى من 12 ألف ريال وتبلغ من 13 ألف وحتى أعلى سعر فيمكنك طلب سيارتك التي تفضلها، ومن أهم السيارات المعروض للفئة السعرية الأعلى هي سيارة شيفرولية 2012، فورد 2007، رينو 2013، نيسان 2013، بيجو 2015، وهناك معارض وعروض للسيارات المستعملة والدفع فوري والاستلام فور الدفع بعد معاينة السيارة.

سيارات للعاطلين عن العمل

يوجد بعض أنواع تمويل السيارات المتاح للعاطلين العمل، وذلك متوفر من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يعطيك مبلغ مالي كتمويل بدون فوائد حتى 300 ألف ريال، ويتم السداد على أقساط شهرية منخفضة، والرسوم الإدارية هي 4000 ريال فقط من مبلغ التمويل، كما أنه متاح للموظفين الحصول على التمويل ولكن بشرط أن لا يتخطى الراتب الشهري 20 ألف ريال.

الجدير بالذكر أنه يوجد بعض الشركات السعودية التي تقدم قروض للسيارات الجديدة أو السيارات المستعملة، ومنهم شركة اليسر والتي تقدم أقوى وأفضل عروض التمويل للسعوديين والمقيمين بدون كفيل ولا تحتاج إلى مقدم، ومتاح التمويل للموظفين والمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، فالجميع سوف يحصل على تمويل سيارة بالتقسيط المرن على فترات طويلة ومريحة.