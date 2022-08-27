عرض الموسم: تويوتا كامري 2022 بـ500 ريال تقسيط على 5 سنوات دفعات شهريه بسيطة

قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط مميز ورهيب على سيارة تويوتا كامري 2022 يمتد لمدة خمس سنوات فترة لسداد أقسام السيارة بقسط شهري يبدأ من 500 ريال سعودي، وتتميز شركة عبد اللطيف جميل بأنها من أفضل شركات بيع السيارات من حيث قيمة الأقساط وفترة السداد وذلك أكثر ما يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى وخاصة على سيارة بنفس التكنولوجيا والإمكانيات الجذابة كسيارة تويوتا كامري الجديدة.

تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل

يبلغ سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022م الجديدة حوالي 86 ألف ريال سعودي، ويمكنك الحصول عليها بدفعة أولية من سعرها قدرها 61 ألف و216 ريال سعودي والدفعة الأخيرة قيمتها 39 ألف و560 ريال سعودي، ويمكنك سداد باقي الأقساط بقسط شهري قيمته تبلغ 500 ريال سعودي شهريًا وفترة السداد ممتدة حتى خمس سنوات من الدفعة الأولية.

إمكانيات تويوتا كامري موديل 2022