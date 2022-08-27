نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم: تويوتا كامري 2022 بـ500 ريال تقسيط على 5 سنوات دفعات شهريه بسيطة في المقال التالي
قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط مميز ورهيب على سيارة تويوتا كامري 2022 يمتد لمدة خمس سنوات فترة لسداد أقسام السيارة بقسط شهري يبدأ من 500 ريال سعودي، وتتميز شركة عبد اللطيف جميل بأنها من أفضل شركات بيع السيارات من حيث قيمة الأقساط وفترة السداد وذلك أكثر ما يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى وخاصة على سيارة بنفس التكنولوجيا والإمكانيات الجذابة كسيارة تويوتا كامري الجديدة.
تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل
يبلغ سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022م الجديدة حوالي 86 ألف ريال سعودي، ويمكنك الحصول عليها بدفعة أولية من سعرها قدرها 61 ألف و216 ريال سعودي والدفعة الأخيرة قيمتها 39 ألف و560 ريال سعودي، ويمكنك سداد باقي الأقساط بقسط شهري قيمته تبلغ 500 ريال سعودي شهريًا وفترة السداد ممتدة حتى خمس سنوات من الدفعة الأولية.
إمكانيات تويوتا كامري موديل 2022
- تبلغ قوة دفع السيارة 302 حصان وأقصى عزم دوران لها حوالي 267 نيوتن لكل متر بينما سعة المحرك تبلغ 3500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.
- يقترن المحرك بناقل حركة يتكون من ثماني سرعات ويعمل أوتوماتيكيًا ويتميز بأن استهلاكه من البنزين اقتصادي إلى حد كبير.
- هيكل السيارة الخارجي جذاب والمقصورة الداخلية مصنوعة من جلد فاخر قابليته للاتساخ وامتصاص الأتربة ضعيفة.
- شاشة العدادات الداخلية للسيارة من النوع الرقمي وحجمها واسع حيث أنه مزودة بعدد من الوسائد الهوائية وحوامل أبواب في كل صفوف السيارة.
- قوة المحرك وأدائه قوي جدًا مما يجعل تجربة قيادة السيارة بها الكثير من المتعة بالنسبة إلى السائق والكراب وقدرة السيارة على المناورة عالية.
- بالنسبة إلى عفشة السيارة فهي ناعمة جدًا وتمتص الصدمات بشكل كبير وتحتوي السيارة على نظام توجيه متطور وتتميز بأدائها الرياضي الذي يجعل قدرتها على التسارع كبيرة جدًا.
- ثبات السيارة جيد جدًا كما أن ارتفاعها عن الأرض مناسب ويقلل من الاحتكاك وخاصة عن السرعات العالية والسير عبر الطرق الغير ممهدة.
- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكشف النقاط العمياء على الطريقة وتعمل بزاوية محيطية.
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