كامري هايلكس تريوس وتوسان مستعمل للبيع بأسعار رخيصة مع إمكانية التقسيط، جاءت أحدث عروض المستعمل كالتالي: سيارة ديهاتسو تريوس 2012 قطعت مسافة 300 ألف كيلو متر، السعر المطلوب للبيع هو 24 ألف ريال قابلة للتقسيط والسيارة متواجدة بمدينة الدمام. السيارة بمواصفات خليجية مكيف دفرنس جير مكينة شرط بدون دبل، البودي بدون ملاحظات ما عدا تعديل بالرف الأيمن. المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500CC وناقل الحركة Manual، تتميز بمثبت سرعة، مكيف، وسائد هوائية للسائق والركاب، الزجاج الأمامي والخلفي بتحكم كهرباء، تحتوي على منفذ AUX + مدخل USB بالاضافة إلى حاملات أكواب ودرج تخزين أمامي.

سيارات مستعملة للبيع مع إمكانية التقسيط

سيارة هيونداي توسان مستعمل 2016 قطعت مسافة 106 ألف كيلو متر للبيع، السعر المطلوب 30000 ريال كاش أو تقسيط بسعر 35000 ريال والسيارة متواجدة بمدينة الباحة، بودي وكالة، استمارة فحص جديدة، محركات شرط من الصدام للصدام. المحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000CC بقوة 155 حصان وناقل الحركة AUTO، مكيف مركزي، تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، ليد، جنوط 17 إنش، نظام تثبيت سرعة، نوافذ كهرباء، وسائد هوائية، تحكم من المقود، مدخل يو اس بي + مشغل سي دي + AUX بالاضافة إلى بلوتوث و6 مكبرات صوتية.

سيارة تويوتا هايلكس غمارة مستعملة 2015 قطعت مسافة 123 ألف كيلو متر للبيع، السعر المطلوب للبيع هو 35 ألف ريال قابل للتقسيط والسيارة متواجدة بمدينة الطائف، السيارة بمواصفات خليجية بدون حوادث والمحركات على الشرط. المحرك رباعي الاسطوانات وناقل الحركة Manual، تتميز بمثبت سرعة، مدخل يو اس بي + منفذ AUX، مكيف يدوي، تحكم كهربائي بالمقاعد، حساسات خلفية، وسائد هوائية، مصابيح ليد، بلوتوث، جنوط 15 إنش.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

سيارة تويوتا كامري 2016 قطعت مسافة 140 ألف كيلومتر للبيع في بريدة، السعر المطلوب 16 ألف ريال مع إمكانية التقسيط بزيادة مقبولة في المبلغ، السيارة بحالة ممتازة بودي شد بلد ومحركات وكالة. محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000CC وناقل الحركة AUTO، تتميز بفتحة سقف، مرايا كهربائية، شاشة لمس، نظام ملاحة، مثبت سرعة، دخول ذكي بدون مفتاح، مكيف ثلاجة، كاميرا خلفية، حساسات اصطفاف، كراسي جلد، إيرباجات، مصابيح منقسمة ما بين الليد والزينون.