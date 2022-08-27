ب 5000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات عاليه

ب 5000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا مستعمله بحاله جيدة، يبحث الكثير من الأشخاص عن السيارات المستعملة؛ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم البلاد في جميع أنحاء العالم، بسبب انتشار الأمراض .وتعتبر السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية أكثر السيارات المناسبة للعديد من الأفراد؛ لأنها تجمع بين بالجودة والسعر المناسب.

ب 5000 ريال أحصل على سيارة هيونداي

يوجد مجموعة رائعة من السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة للكثير من الأفراد ومن هذه السيارات السيارات الآتية:

سيارة تويوتا كورولا 2003

تتميز السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات، ومحرك السيارة 4 سلندر بسعة 1600 سي سي، وتتعدد مميزات السيارة حتى تصبح من أفضل السيارات المستعملة في السعودية؛ حيث تحتوي على عداد إلكتروني، وتحتوي على نقطة عمياء، وتحتوي على تكييف، وحساسات أمامية وخلفية.

سعر سيارة تويوتا كورولا

تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2006 بسعر مناسب جدا يتناسب مع جميع الأفراد .

الذين يرغبون في امتلاك سيارة تويوتا كورولا ولا يستطيعون شراء السيارة جديدة، حيث يبلغ سعر السيارة 5000 ريال سعودي.

سيارة هيوانداي اكسينت 2005

تتميز السيارة بسعة محرك 1300 سي سي، وقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة الواحدة.

وتتميز بعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة الواحدة، وتتميز السيارة بمحرك 1300 سي سي.

سعر سيارة هيواندي

تتوفر سيارة هيوانداي اكسينت موديل 2005 بسعر مناسب جدا لجميع الأفراد الذين يفضلون استخدام سيارة هيوانداي اكسينت.

حيث يبلغ سعر السيارة 5000 ريال سعودي فقط، ويعتبر هذا السعر مناسب جدا.

خاصة أن السيارة تتميز بمميزات عديدة وحالتها ممتازة.

سيارة تويوتا كامري موديل 2003

يتوفر في سيارة تويوتا كامري العديد من المميزات، ومنها الآتي:

محرك بأربع أسطوانات 2400 سي سي.

تتميز بناقل الحركة الأوتوماتيكي.

محرك السيارة قوي به مؤقت صمام متغير.

نوافذ السيارة تعمل بالكهرباء.

المرايا الجانبية للسيارة تعمل بالكهرباء.

يتوفر في المفتاح نظام أمان يحمي من السرقة.

يتميز زجاج السيارة الخلفي بمزيل الضباب.

يوجد مصباح في الخلف في حالة التوقف.

يوجد في السيارة تكييف للتبريد أو التدفئة.

سعر سيارة تويوتا كامري 2003