نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برخص التراب.. احصل الآن علي سيارات مستعملة بحالة جيدة وإمكانيات عالية في السعودية بأسعار رخيصة جدا في المقال التالي

احصل الآن علي سيارات مستعملة بحالة جيدة وإمكانيات عالية في السعودية، يبحث كثير من الأشخاص عن أفضل أنواع السيارات المميزة وأفضل الماركات العالمية لكي يتمكن من الحصول على السيارة المفضلة لديه خاصة أنه في الفترة الأخيرة ارتفع سعر السيارات بشكل كبير وبالتالي يبحث كثيرا من الأشخاص عن أفضل سيارات تويوتا مستعملة لكي يتمكن من شراء سيارة مناسبة وأسعار وإمكانات تتناسب مع جميع الفئات، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم سيارات تويوتا مستعملة بالمملكة السعودية. سيارات مستعملة بحالة جيدة وإمكانيات عالية سيارة نيسان موديل إكستريم 2016 مستعملة هذه السيارة تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي وعدد ممشى السيارة يصل إلى 160 كيلو متر وتتميز باللون الأحمر وهذه السيارة بحالة جيدة وتوجد في مدينة الرياض ويمكنك معاينة السيارة في أي وقت قبل شرائها.

يمكنك الحصول على السيارة بالتقسيط من خلال دفع مقدم 1500 ريال سعودي والقسط الشهري يصل إلى 1500 ريال أو يمكنك شراء السيارة كاش من خلال دفع 20,000 ريال وتعمل هذه السيارة بالبنزين ولا يوجد لها حوادث قبل ذلك تتميز هذه السيارة بوجود مكيف يعمل بحالة جيدة كما يوجد فيها مشغل أسطوانات أقراص بجانب إمكانية التحكم في السيارة ويوجد فيها كاسيت وبلوتوث مدخل يو إس بي. يوجد في هذه السيارة نظام ذكي يساعدك على ركن السيارة ومرايات ويوجد فيها فتحه سقف كما تتميز بوجود نظام الفرامل ألمانيا للانغلاق والنظام يساعدك على توزيع الفرامل ويوجد فيها إنذار ضد السرقة يعمل بالكهرباء ويمكنك الحصول على هذه السيارة عن طريق التواصل معك البائع من خلال الرقم التالي

0 5 9 0 6 7 7 8 2 9. سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2010 تتواجد هذه السيارة في مدينة الخرج وتم إنتاجها في عام 2010 ويوجد فيها ناقل الحركة أوتوماتيكيا ومقود يعمل بالبنزين أما بالنسبة لعدد ما مشت السيارة يصل إلى 155,000 كيلو متر. كما أنه يمكنك شراء السيارة كاش من خلال دفع مبلغ يصل إلى 18,000 ريال سعودي أو يمكن شراؤها من خلال التقسيط بدفع 2000 ريال سعودي مقدم والقسط الشهري يصل إلى ألف ريال سعودي ويمكنك التواصل مع البائع من خلال الرقم 0594490 375. عمر شويل - جدة برخص التراب.. احصل الآن علي سيارات مستعملة بحالة جيدة وإمكانيات عالية في السعودية بأسعار رخيصة جدا - ثقفني

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