قنبلة الجيل الجديد بمواصفات بارزة.. سيارة الدفع الرباعي تويوتا برادو 2023 بمميزات في الأسواق العربية

تويوتا برادو 2023 التي كشف عنها الممثل الرسمي للمجموعة عبد اللطيف جميل هي مركبة متعددة الأغراض بمواصفات بارزة سيارة الدفع الرباعي “تويوتا برادو 2023” ومواصفات عالمية، إنها من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية، وشهد عام 2011 طرح تويوتا لاندكروزر برادو في جميع أنحاء العالم وكما خضعت هذه السيارة الرياضية الكبيرة للتحديث في عام 2017 وهي الآن في الجيل الرابع من سيارات برادو، وكذلك تتميز بحجمها وسنتعرف على تفاصيل برادو 2023 ومزاياها وعيوبها بالإضافة إلى تكلفتها في مصر والمملكة العربية السعودية.

مواصفات محرك تويوتا برادو 2023

مواصفات الجيل الأول من برادو 2023 تأتي مجهزة مسبقًا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2700 سم 3 يمكنه توليد ما يصل إلى 164 حصانًا و 246 نيوتن متر من عزم الدوران.

يمكن أن ينتقل معدل تسارع محرك هذا الجيل من 0 إلى 100 كم / ساعة في أقل من 13.5 ثانية.

بالإضافة إلى ذلك يستخدم 12.4 لترًا لكل 100 كيلومتر.

فيما يتعلق بالجيل الثاني من السيارة فهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 3000 سم 3 مع قوة قصوى تبلغ 161 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.

استغرق الأمر 11.7 ثانية حتى تصل السيارة ذات معدل التسارع لهذا الجيل من التوقف إلى 100 كيلومتر.

بينما يتراوح استهلاكه للوقود من 85 إلى 100 لتر

مميزات تويوتا برادو 2023

من أهم مميزات تويوتا برادو 2023 أنها من أقوى السيارات المعتمدة في سوق السيارات العربي في العديد من الدول، بالإضافة إلى أنها الأكثر استقرارًا عند السير على الطرق غير المعبدة، وهذه المزايا تجعل تويوتا برادو 2023 الجديدة تتفوق على السيارات الأخرى التي تقع في نفس النطاق السعري لها. كما أن لها شكل خارجي قوي يمكنه تحمل مجموعة متنوعة من الظروف الصعبة وتصميم داخلي فخم ينضح بالأناقة. وبخصوص عيوب سيارة تويوتا برادو 2023 اليابانية يعد الارتفاع الداخلي أحد العوامل التي تؤثر على مقاعد الركاب بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك السيارة للوقود.

سعر تويوتا برادو في مصر 2023

سيارة تويوتا باردو 850 تكلف أكثر من مليون جنيه.

وتكلفة تويوتا برادو عام 2023 في السعودية

وتراوح سعره بين نحو 168 ألفاً و 223 ألف ريال سعودي.

سعر تويوتا برادو 2023 في الامارات

كانت تكلفته في الإمارات 153.400 درهم.