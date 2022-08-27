وحش السيارات الروسى وصل البلاد.... سيارة لادا نيفا برونتو 2022 اهم وأحداث مواصفاتها وتصميمها من الداخل والخارج وأسعارها الجبارة فى بعض البلاد

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سيارة لادا نيفا برونتو 2022 اهم وأحداث مواصفاتها ، شهد تصميم سيارة لادا نيفا برونتو 2022 العديد من التحديثات التي جعلتها ذات جاذبية كبيرة بالنسبة للمستخدمين تتميز بقوة محركها وأدائها الرائع نظرا لأن شركة لادا أضافت العديد من التطورات في نسخة 2022 ، تتمتع بمواصفات ميكانيكية تؤهلها للثبات الكبير على الطرق بالإضافة إلى أن سعرها الذي يعد في متناول العديد من العملاء. سيارة لادا نيفا برونتو 2022 اهم وأحداث مواصفاتها مواصفات سيارات لادا نيفا برونتو 2022 تأتي سيارات لادا نيفا برونتو بمحرك يتكون من 4 أسطوانات تبلغ 83 حصان.

بالإضافة لأنه يعمل في عزم دوران يقارب 129 يوصل لكل متر و تبلغ سعة المحرك 1.7 لتر

زودت السيارة بناقل حركة يعمل يدويا يشمل خمس سرعات. تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 17 ثانية فقط.

تعتمد لادا نيفا برونتو 2022 على نظام الدفع الكلي للعجلات و أقصى سرعة يمكن ان تقطعها 142 كيلو متر في الساعة. تصميم سيارة لادا نيفا برونتو 2022 التصميم الخارجي تتميز سيارات لادا نيفا برونتو في تصميمها الخارجي بالقوة والثبات والهيكل القوى.

تتمتع بعجلات رياضية بمقاس 15 بوصة.

زودت بإطار ضخم يساعد السيارة في الثبات على الطرق الوعرة.

تحتوي على صادم أمامي وخلفي مصنوعين من المعدن.

وقد زودت الفئة الأعلى من لادا نيفا برونتو 2022

بصادم أمامي وخلفي وأعتاب جانبية تم صنعها من مادة البلاستيك الأسود.

تأتي شبكة السيارة بتصميم رياضي جذاب.

تعتمد جميع فئات لادا برونتو 2022 على تقنية الليد في نظام الإضاءة بالسقف. التصميم الداخلي تم إضافة العديد من التعديلات الداخلية على سيارة لادا نيفا برونتو 2022 في المقصورة الداخلية، حيث تم إضافة لوحة تحكم جديدة تم تزويدها بمكيف هواء رائع.

في المقصورة الداخلية، حيث تم إضافة لوحة تحكم جديدة تم تزويدها بمكيف هواء رائع. طورت مقاعد السيارة لتكون أكثر راحة للركاب.

تم تعديل النظام الصوتي لسيارة لادا نيفا برونتو 2022 لتعطي اهتزازات بشكل أفضل.

تعتمد فرامل لادا نيفا برونتو 2022 على نظام الحقن الإلكتروني بجانب نظام مانع الانغلاق ABS.

تدعم النظامين أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تشمل منفذ AUX و USB. أسعار سيارات لادا نيفا برونتو 2022 يبدأ سعر سيارة لادا نيفا برونتو 2022 في السوق السعودي من 36,450 ريال سعودي.

في السوق السعودي من 36,450 ريال سعودي. كما تم طرحها إلى السوق الأمريكي ليبلغ سعرها 8582 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى توفرها في الأسواق الروسية بسعر يبدأ من 717 ألف روبل روسي. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسى وصل البلاد.... سيارة لادا نيفا برونتو 2022 اهم وأحداث مواصفاتها وتصميمها من الداخل والخارج وأسعارها الجبارة فى بعض البلاد - ثقفني

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