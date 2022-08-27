انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022.. الغالي يرخص للغالي والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

رياض - احمد صلاح - تتصدّرقائمةَ أحدث إصدارات السيارات لسنة ٢٠٢٢، خاصةً أن لشركة هيونداي اليابانية ماضي عريق بتصنيع السيارات وحاضر مواكب لكل ماهو جديد في عالم المركبات، وذلك باعتبارها تولي اهتمامًا كبيرًا على تزويد إصداراتها بكلّ ما هو لازم من النواحي كافةً، التقنية، الميكانيكية، الرفاهية والحماية..لتجعل من أي إصدار لها لامعًا في سوق السيارات العالمية، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم أهم وأبرز ما تتصف به هيونداي اكسنت موديل ٢٠٢٢ كما سنطلعكم على سعرها في السوق المصرية المحلية للسيارات.

عوّدت هيونداي اليابانية زبائنها وعملائها دائمًا على مستوى معين من الجودة وقدر ثابت من الحداثة في عرباتها، تحاول جاهدةً أن تجمع كل النواحي المطلوبة في إصداراتها لتكون من الخيارات المتميزة عالميًا،

سعر هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 في مصر

كالعادة، إن محرّك سيارات هيونداي لابدّ أن يكون قويًا جبارا بكل ما تحويه الكلمة من معنى، فهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات يولّد قوة تصل إلى 99 حصانٍ، إضافةً إلى ناقل حركة أوتوماتيكي قادر على التحرك بست سرعات متقابلة، تستطيع العربة أن تبلغ 180 كم/سا، أيضًا توجد فيها مكيفات تعمل وفق نظام WIFI ومقاعد جلدية أمامية وخلفية، ناهيك عن كونها مزودة بأنظمة حماية عالية مثل مانع الانزلاق ووسادات الهواء الامامية والخلفية.

بالنسبة لسعرها في السوق المصرية، سعر الفئة الأولى ٣٣٠ ألف جنيه بينما سعر الفئة الأخيرة ٣٧٠ الف جنيه