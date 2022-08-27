بمميزات خيالية .. تعرف على أسعار ميكروباص تويوتا 2022 الجديد ومواصفاته في السعودية ومصر

انت الان تتابع خبر بمميزات خيالية .. تعرف على أسعار ميكروباص تويوتا 2022 الجديد ومواصفاته في السعودية ومصروالان مع التفاصيل

مواصفات ميكروباص تويوتا هاي أس 2022

رياض - احمد صلاح - تويوتا اعلنت عن اطلاق الطراز السادس “تويوتا هاي أس موديل 2022” والتي صارت متواجدة في الأسواق بمميزات وأنظمة تقنية عالية وقوية وموفرة لكل سبل الأمان والراحة

ان ميكروباص تويوتا هاي اس 2022 يمتلك محرك بقوة 6 سلندر بسعة 3500 سي سي، بقوة 147 حصان، بعزم دوران 124 نيوتن/متر، وبناقل حركة يدوي بـ5 سرعات، تتزايد سرعة الميكروباص من 0-100 كم/ساعة خلال 17 ثانية فقط.

ووصل طول الميكروباص إلى 5.380 مم، وبعرض 1.880 مم، في حين أن الارتفاع يبلغ 2.285 مم، بوزن السيارة 2205 كجم، ومزود بوسائد هوائية موزعة في الأمام والجانبين، كما تزودت بفرامل ABS، ومزود بنظام صعود للمرتفعات، بجانب قفل مركزي للأبواب.

يمتلك ميكروباص تويوتا هاي أس موديل 2022 العديد من إمكانيات التكنولوجيات الحديثة منها عجلة قيادة متعدد المهام، بالميكروباص نافذة أمامية بحجم كبير لتوفير رؤية أمامية ممتازة، تتزود السيارة بنظام صوتي ونظام ملاحة إضافي بجانب نوافذ كهربائية ونظام التحكم عن بعد لأبواب السيارة عن بعد، تتسع مقصورة السيارة الداخلية لـ14 فرد، يتميز ميكروباص تويوتا هاي أس موديل 2022 بسقف مرتفع عن الأرض.

سعر ميكروباص تويوتا هاي أس 2022

وصلت أسعار الفئة الأولي من الميكروباصات إلى سعر 785 الف جنيه مصري أي 153681 ريال سعودي، بينما وصلت أسعار الفئة الثانية إلى 835 ألف جنية، أي 167000 ريال سعودي يمتلك الميكروباص مصابيح أمامية ومنظومة LED بإضاءة عالية، كما يمتلك مصابيح خلفية بحجم أكبر من الإصدارات الماضية، ومقابض أبواب من الكروم بالإصافة إلى الجنوط من الألومنيوم.