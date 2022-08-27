تعرف على سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 الجديدة بالسعودية بمواصفات عاليه ومميزات جبارة

سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 الجديدة بالسعودية بمواصفات عاليه ومميزات جبارة، ميتسوبيشي اتراج HL 2022 من بين سيارات السيدان وتدعم نظام الدفع الأمامي للعجلات، ومساحة محرك السيارة تبلغ نحو 1.2 لتر وعدد الاسطوانات الخاصة بالسيارة يبلغ نحو 3 اسطوانا متخصصين في توليد قوة تقدر بـ78 حصان، ومزودة بأقل حركة أتوماتيك من النوع CVT ونوع الوقود المستخدم البنزين ، يذكر أن معدل استهلاك السيارة للوقود يبلغ نحو 21,3 كيلو متر بكل لتر، أما بالنسبة لوسائل الترفيه والتكنولوجيا، والسيارة توفر لك تقنية الاتصال باليو إس بي، وذات مشغل سي دي وإمكانية الاتصال بالبلوتوث وبها 4 مكبرات للصوت ومتوفرة بالأسواق السعودية بسعر يبلغ نحو 46 ألف ريال سعودي.

سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 الجديدة

سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022

مواصفات ميتسوبيشي اتراج HL 2022

السيارة تحتوي على محرك بسعة 1.2 لتر مزود بثلاث اسطوانات، وقوته تبلغ حوالي 78 حصان لك 6000 دورة بالدقيقة.

ذات عزم دوران أقصى يبلغ نحو 100 نيوتن متر عند 4000 دورة بالدقيقة.

كما أن السيارة متاحة بنوعين من خلال ناقل الحركة CVT أو MT ذات الدفع الأمامي.

لكن الدمج بين المحرك وناقل حركة أتوماتيك متغير بشكل مستمر يجعل السيارة اقتصادية في الغاية بأعلى السرعات.

السيارة مزودة بالكثير من وسائل الراحة والأمان من أجل تلبية كافة احتياجات محبين ذلك القطاع وتعمل بنظام البريمير الأكثر تقدم من مصابيح أمامية تلقائية ومصابيح نهارية وكذلك مصابيح خلفية تعمل بتقنية الليد.

السيارة تحتوي على مرايا كهربائية تمكن من الرؤية الخلفية تتمن من الطي الكهربائي.

يتوفر بها ممسحة مطر أتوماتيك، وتقنية غلق وفتح الصندوق الخلفي للسيارة بتقنية الكهرباء.

متوفر بالسيارة من الداخل الكثير من المزايا مع تقنية الدخول الذكي بالتشغيل بنقرة واحدة.

المقاعد الموجودة بالسيارة جلدية إلى جانب وجود شاشة ترفيهية تعمل بتقنية اللمس بمقاس 7 بوصة.

تتمكن من الاتصال بالاندرويد دون استخدام اليدين مع وجود تكييف للهواء أتوماتيك وأبوب زجاجية للمقاعد تعمل بضغطة واحدة.

سيارة ميتسوبيشي اتراج

يقدم لكم الوكيل المعتمد في المملكة العربية السعودية شركة العيسائي للسيارة عروض تقسيط للسيارة بقيمة 786 ريال سعودي، وتضم الكثير من المزايا منها إمكانية السداد على مدار خمس سنوات دون دفع مقدمات وتوفر لك السيارة بسعر 46 ألف ريال سعودي.