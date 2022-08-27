نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا برادو 2023 تتحدى السيارات….سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، هذه السياره هي سياره اكروس أوفر متنوعة الاستخدامات ،وهي من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقديمها عبر الوكيل الرسمي لها( مجموعه عبد اللطيف جميل )سياره تويوتا برادو 2023على عده أشكال وفئات مختلفه للاختيار بينها.كما أطلقت شركة لاند كروزر برادو عالميا في عام 2011 حيث خضعت السيارة الرياضية لعملية تدوير في عام 2017 وهي الآن في الجيل الرابع في مجموعة سيارات برادو،وسوف نتعرف خلال السطور القادمة بالتفصيل عن مواصفات سياره تويوتا برادو 2023

سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO

قد تحتوى سيارة تويوتا برادو 2023 على مواصفات ومميزات جبارة والتي قد تميزها عن غيرها من السيارات والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقد لكم هذه المواصفات والمميزات وهي:

مواصفات سيارة تويوتا برداو 2023

والشكل الجديد وتقييم السيارة من جهة قوة وأداء محركها وما توفره 2023 من أنظمة أمان وترفيه متنوعة .

وغيرها من التفاصيل العديدة داخل هذا المقال فعليك عزيزي القارئ بقراءة المقال للنهاية.

تتضمن سيارة تويوتا برادو 2023 على الكثير من الخيارات من المحركات.

مواصفات المحرك الأول بنزين

المحرك_ 2.7 لتر بنزين

القوة الحصانية 164 حصان

عدد الاسطوانات_ اربع أسطوانات

العزم _246 نيوتن / متر

ناقل الحركة_ أوتوماتيك

الدفع _كلى

استهلاك الوقود 12.4 لتر/ 100 كم

معدل التسارع _13.5 ثانيه لتصل لسرعه 100 كيلو متر في الثبات

المحرك الثاني

المحرك_ 3 لتر بنزين

القوة الحصانية_ 161 حصان

عدد الاسطوانات_ اربع أسطوانات

العزم 400 نيوتن / متر

ناقل الحركة_ أوتوماتيك

الدفع _كلى

استهلاك الوقود 8.5 لتر/ 100 كم

معدل التسارع _11.7 ثانيه لتصل لسرعه 100 كيلو متر في الثبات

مميزات سيارة تويوتا برادو 2023 _ إيجابيات سياره تويوتا برادو 2023

ذات مميزات عالية من الموثوقيه والاعتمادية

تتميز بشده الأداء حتى في الطرق الصعبة

تتمتع سيارة تويوتا برادو 2023 بعده تجهيزات قياسيه صلابة وقوه هيكل السيارة مما يجعلها قويه في التعامل مع المواقف الصعبة

يتميز تصميمها الداخلية بالأناقة والجاذبية

مميزات سيار تويوتا برداو 2023

قد تحتوي سيارة تويوتا برداو على العديد من المميزات منها :-

قد تحتوى على معدات وتجهزيتا قياسية قد لا توجد في السيارات الحديثة .

أداء السيارة قوي جداً وخاصة في الطرق الواعرة .

أسعار سيارة تويوتا برادو 2023

يبلغ تكلفة شراء سيارة تويوتا برادو 2023 بالسعودية

من 168 الف ريال إلى 223,000 ريال

تتراوح سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في دولة الإمارات العربية إلى 153.400درهم .

يصل سعر السيارة في مصر ما بين 850 ألف جنيه إلى 1000000

نكون قد تعرفنا على مميزات تويوتا برادو 2023 الرائعة ومواصفات السيارة وسعر السيارة مع ذكر ايجابياتها أيضاً ،وتوضيح كافه تفاصيل محركات سيارة تويوتا برادو 2023.