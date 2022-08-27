نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا برادو 2023 تتحدى السيارات….سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، هذه السياره هي سياره اكروس أوفر متنوعة الاستخدامات ،وهي من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقديمها عبر الوكيل الرسمي لها( مجموعه عبد اللطيف جميل )سياره تويوتا برادو 2023على عده أشكال وفئات مختلفه للاختيار بينها.كما أطلقت شركة لاند كروزر برادو عالميا في عام 2011 حيث خضعت السيارة الرياضية لعملية تدوير في عام 2017 وهي الآن في الجيل الرابع في مجموعة سيارات برادو،وسوف نتعرف خلال السطور القادمة بالتفصيل عن مواصفات سياره تويوتا برادو 2023
سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO
قد تحتوى سيارة تويوتا برادو 2023 على مواصفات ومميزات جبارة والتي قد تميزها عن غيرها من السيارات والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقد لكم هذه المواصفات والمميزات وهي:
مواصفات سيارة تويوتا برداو 2023
والشكل الجديد وتقييم السيارة من جهة قوة وأداء محركها وما توفره 2023 من أنظمة أمان وترفيه متنوعة .
وغيرها من التفاصيل العديدة داخل هذا المقال فعليك عزيزي القارئ بقراءة المقال للنهاية.
تتضمن سيارة تويوتا برادو 2023 على الكثير من الخيارات من المحركات.
مواصفات المحرك الأول بنزين
- المحرك_ 2.7 لتر بنزين
- القوة الحصانية 164 حصان
- عدد الاسطوانات_ اربع أسطوانات
- العزم _246 نيوتن / متر
- ناقل الحركة_ أوتوماتيك
- الدفع _كلى
- استهلاك الوقود 12.4 لتر/ 100 كم
- معدل التسارع _13.5 ثانيه لتصل لسرعه 100 كيلو متر في الثبات
المحرك الثاني
- المحرك_ 3 لتر بنزين
- القوة الحصانية_ 161 حصان
- عدد الاسطوانات_ اربع أسطوانات
- العزم 400 نيوتن / متر
- ناقل الحركة_ أوتوماتيك
- الدفع _كلى
- استهلاك الوقود 8.5 لتر/ 100 كم
- معدل التسارع _11.7 ثانيه لتصل لسرعه 100 كيلو متر في الثبات
- مميزات سيارة تويوتا برادو 2023 _ إيجابيات سياره تويوتا برادو 2023
- ذات مميزات عالية من الموثوقيه والاعتمادية
- تتميز بشده الأداء حتى في الطرق الصعبة
- تتمتع سيارة تويوتا برادو 2023 بعده تجهيزات قياسيه صلابة وقوه هيكل السيارة مما يجعلها قويه في التعامل مع المواقف الصعبة
- يتميز تصميمها الداخلية بالأناقة والجاذبية
مميزات سيار تويوتا برداو 2023
قد تحتوي سيارة تويوتا برداو على العديد من المميزات منها :-
- قد تحتوى على معدات وتجهزيتا قياسية قد لا توجد في السيارات الحديثة .
- أداء السيارة قوي جداً وخاصة في الطرق الواعرة .
أسعار سيارة تويوتا برادو 2023
- يبلغ تكلفة شراء سيارة تويوتا برادو 2023 بالسعودية
- من 168 الف ريال إلى 223,000 ريال
- تتراوح سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في دولة الإمارات العربية إلى 153.400درهم .
- يصل سعر السيارة في مصر ما بين 850 ألف جنيه إلى 1000000
نكون قد تعرفنا على مميزات تويوتا برادو 2023 الرائعة ومواصفات السيارة وسعر السيارة مع ذكر ايجابياتها أيضاً ،وتوضيح كافه تفاصيل محركات سيارة تويوتا برادو 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا برادو 2023 تتحدى السيارات….سياره تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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