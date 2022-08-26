الغندورة الروسية وصلت.. لادا نيفا سيارة الدفع الرباعي الأقوى والأفخم في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة الغندورة الروسية وصلت.. لادا نيفا سيارة الدفع الرباعي ، أطلقت الشركة الروسية لصناعة السيارات سيارة نيفا لادا 2022 الجديدة وهي من سيارات الدفع الرباعي الأفخم والأقوى في السعودية، حيث أنها تتميز عن غيرها من السيارات المنافسة بالمواصفات والمزايا من الداخل والخارج.

كما أنها من السيارات التي أثارت ضجة كبيرة بكثير من أسواق السيارات العالمية وبالتحديد السوق السعودي التي قد ازدادت مبيعاتها خلال الفترة الأخيرة ومن الممكن أن يكون السبب في هذا هو تصميم السيارة الأنيق فهي تتمتع بمظهر جيد يندمج مندمج مع لمسات تقنية وحرفية بارعة جداً.

الغندورة الروسية وصلت.. لادا نيفا سيارة الدفع الرباعي

السيارة تختلف كثيراً عن السيارات الأخرى فهي تتميز بكثير من المواصفات والمزايا الجيد التي جعلتها الأفضل بين مجموعة كبيرة من السيارات العالمية الحديثة ومن أهم مواصفاتها كما يلي:

تأتي بحرك تبلغ سعة 1.7 لتر يولد قوة تصل إلى 83 حصان وقوة عزم الدوران 128 نيوتن متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي على حسب نسخة وموديل السيارة..

تتمتع السيارة بتصميم جذاب للغاية وبه إمكانيات فريدة فهي تحتوي على هيكل خارجي معدني صلب لكي يتحمل الصدمات المتنوعة.

بها أقواس عجلات منحوتة وإضاءة تعمل بتقنية الليد وعجلات بقياس 15 بوصة.

المقصورة الروسية تتضمن عجلة قيادة عالية الجودة يتغلب عليها الطابع الرياضي.

تتميز بمستوى عالي من الأمان وتوفير بيئة هادئة بداخلها تمتلك تقنيات عزل صوت ومقاعد مزودة بأنظمة خاصة للتبريد والتدفئة.

بها شاشة تعمل من خلال اللمس والترفيه مع إضاءة محيطية.

يوجد بها ميزة الحقن الإلكتروني وتختص في التحكم بالفرامل.

بها منافذ يو إس بي وواي فاي وبلوتوث وخرج لشحن الهاتف.

تم صناعة عجلات السيارة من البلاستيك.

سعر سيارة لادا نيفا في السعودية

يوجد كثير من الأشخاص في السعودية يسعون للتعرف عن سعر السيارة في السعودية، ويذكر أن السيارة متوفرة بثلاث نسخ ويبلغ سعرها إلى ما يقارب من 34.000 ريال سعودي.

كما أن سعر السيارة في سوق السيارات العالمي فالفئة الأولى منها في روسيا يبدأ من 632 روبل روسي، أما الفئة الثانية منها يبدأ بسعر 711000 روبل روسي، وقد تم طرحها أخيراً في السوق العالمي بسعر يتراوح من بين 8.582 إلى 9.735 دولار.