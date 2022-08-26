نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا وهيونداي موديلات حديثة بأسعار منخفضة وحالات قوية في المقال التالي

تعتبر سيارات تويوتا وهيونداي من السيارات الناجحة في المملكة العربية السعودية، وهناك حالة طلب واسعة في المملكة على السيارات المستعملة وذلك لكونها صفقة قوية ومناسبة للعديد من المستهلكين أصحاب الرغبة في سيارات بحالة جيدة وأسعار قليلة بالنسبة إلى أسعار السيارات الجديدة، وهناك عدد كبير من الموديلات المختلفة لدى الماركات المشار إليها ومنها يارس ولاندكروزر وكذلك هناك إلنترا وتوسان وسنتافي. سيارات تويوتا وهيونداي موديلات حديثة بأسعار منخفضة وحالات قوية هناك سيارة تويوتا كورولا موديل 2015، السيارة مستعملة استعمال نظيف.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيك، نوع الوقود هو بنزين، ممشى السيارة هو 114 ألف كيلومتر.

لون السيارة هو اللون الأبيض وحالة البودي من الخارج بدون ملاحظات، السيارة بدون صدمات.

سعر السيارة هو 30 ألف ريال سعودي، حالة الكفرات جيدة ولا تحتاج إلى تغيير.

تحتوي السيارة من الداخل على تجهيزات شاشة عالية الدقة بالإضافة إلى نظام صوتي قوي.

مكيف السيارة من أهم نقاط القوة بها ويحتوي على مروحة قوية لتوصيل الهواء البارد لجميع أجزاء السيارة.

جميع مصابيح السيارة جيدة ولا تحتوي على أي ملاحظات. سيارة هيونداي اكسنت حالة نظيفة وسعر رخيصة في السعودية السيارة التالية من الرياض اكسنت 2015، ممشى السيارة هو 269 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على كفرات جديدة بالإضافة إلى أن حالة الموتر جيدة وكذلك حالة القير.

السيارة تحتوي رش تجميلي واستمارة الفحص جديدة.

مكيف السيارة ثلاجة سوم السيار هو 23 ألف و500 ريال سعودي، بودي السيارة لا يحتوي على ملاحظات.

السيارة تحتوي على صدمة صغيرة في الصدام الأمامي جهة اليمين.

كشافات السيارة الأمامية والخلفية بدون ملاحظات ولا تحتاج إلى تلميع أو تجديد. ملاحظات هامة عند شراء سيارات مستعملة ويجب على إغفائها الفحص قبل الشراء يجب أن يتم بعناية جيدة حتى لا تكون هناك عيوب إلا ويتم الإلمام بها.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة المستعملة يحدده السوق ولا يحدده البائع، أعرف سعر السيارة المستعملة جيد قبل شرائها.

من الأفضل بعد شراء السيارة تغيير الكفرات إلا إذا أثبت الكشف عليها أنها جديدة أو مستعدة للعمل بدون أي مشكلات. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وهيونداي موديلات حديثة بأسعار منخفضة وحالات قوية - ثقفني

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