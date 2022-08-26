نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض ما يتفوتش….عروض تقسيط ميتسوبيشي أتراج 2022 بتسهيلات وهمية وبمواصفات عالية في المقال التالي

عروض تقسيط ميتسوبيشي أتراج 2022 بتسهيلات وهمية وبمواصفات عالية بإمكانك الآن الاستفادة الكلية من عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2022 بالمملكة العربية السعودية، هذا يتم عن طريق شركة العيسائي للسيارات ومن خلال البنك الأهلي، الذي يمنحك أقل قسط شهري بمعدل 597 ريال سعودي خلال شهر فبراير 2022، وسوف نتعرف اليوم أكثر عن السيارة الاقتصادية التي تضم الكثير من المزايا جعلت الجميع يقبل عليها ويبحثون بصفة مستمرة عن أبرز عروض تقسيط السيارة ليتم الحصول عليها. عروض تقسيط ميتسوبيشي أتراج 2022 بتسهيلات وهمية فترة التمويل تصل حتى 60 شهر فيما يعادل 5 سنوات مقدمة من شركة العيسائي للسيارات. هذا العرض ساري على موديلات معينة وقد تختلف عن بعضها البعض من حيث مواصفات وتقنيات وإمكانيات السيارة.

وبإمكانك تقسط سيارة ميتسوبيشي اتراج LL 2022 الجديدة بالسعودية بقسط شهري 707 ريال سعودي، وسعر السيارة الكلي 41,400 السعر شامل الضريبة.

تتمكن من الاستفادة من هذا العرض من خلال زيارة أحدى فروع شركة العيسائي للسيارات أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسيارة من أجل التعرف على المزيد للسيارة المرغوب بها، من ضمن السيارات التي تشمل العرض. كيفية الحصول على عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي اتراج ذلك العرض مقدم بالتزامن مع البنك الأهلي السعودي الذي يوفر التمويل.

وبإمكانك اختيار السيارة المناسبة لك، ومليء نموذج البيانات الخاصة بطلب التقسيط.

وبعد ذلك يتم إرساله ليصلك على الفور العيسائي للسيارات والبنك الأهلي السعودي.

وبدورهم سوف يقوموا بالتواصل معك في أقرب وقت لإبلاغك بجميع الخطوات التالية لاستكمال مهمة التمويل ومن الممكن الاتصال بشكل مباشر على الأرقام المجانية 8002440060 للتعرف على كافة التفاصيل, مميزات عروض تمويل لأهلي لعملاء الوسام لأننا نعرف جيدًا بأنك تتطلع بشكل دائم على الأفضل نوفر لكم برنامج خاص بتمويل السيارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويعد ذلك البرنامج الأول من نوعه من حيث التصميم المخصص ليأخذ بالاعتبار علاقتك مع البنك من أهم مزايا البرنامج:

البرنامج مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

أول برنامج تأجيري مصمم لعملاء الوسام.

الأخذ بالاعتبار بعلاقة العميل في البنك ولا تتوقف فقط على راتب العميل.

العروض المقدمة حصرية ومتميزة للغاية مقدمة من وكلات السيارات عن طريق حملات تقام بمدار السنة.

التمويل مقدم للسعوديين والمقيمين بالمملكة. عمر شويل - جدة العرض ما يتفوتش....عروض تقسيط ميتسوبيشي أتراج 2022 بتسهيلات وهمية وبمواصفات عالية - ثقفني

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