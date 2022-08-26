موصفات كيا سيلتوس 2023 سيارة الدفع الرباعي وأسعارها فى السعودية

موصفات كيا سيلتوس 2023 سيارة الدفع الرباعي التى تجذب العديد من أصحاب السيارات فى المملكة لكونها تتميز بمواصفات عالية الجودة بشان محركاتها، حيث ان السيارة سيلتوس ظهرت للمرة الأولى منذ عامين وهي تعتبر احدث انتاجات شركة كيا و تتميز بكونها سيارة كروس أوفر مدمجة تعمل بالدفع الرباعي ذات سعر مناسب، تمتلك السيارة مساحة من الداخل جيدة و لكن ناقل الحركة في السيارة يأتي ثنائي الكلتش، وتعمل شركيا على تتطوير كافة المحركات والتقنية الحديثة وكذلك الفرش ونوعه لبقاء فى الأسواق السعودية بقوة، خضعت هذه السيارة منذ اول أصدار لها الى اختبارات السلامة و الأمان و قد حصلت على أربع نجمات ، و هي تمتلك مجموعة من وسائل الأمان التي تأتي بشكل افتراضي لجميع الفئات، ومن أفضل السيارات الاقتصادية بالنسبة لاستهلاك الوقود

موصفات كيا سيلتوس 2023 سيارة الدفع الرباعي

المحرك القياسي سعة 1.6 لتر بعدد 4 سلندر ينتج عنه قوة 175 حصان عند عدد لفات 6000 لفه في الدقيقة . عزم دوران المحرك 195 رطل قدم عند عدد لفات 1500 لفه في الدقيقة. ناقل الحركة ذو 7 سرعات أوتوماتيكي ثنائي الكلتش . نظام التحكم بالانزلاق (TRC) وأحزمة أمان سنتر لوكز وسائد هوائية أمامية فرامل ABS تحكم مقاعد يدوى. مراقبة ضغط الإطارات ومصابيح أمامية LED. فرامل يد كهربائية ونظام ثبات إلكتروني وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية.ز مكيف هواء وحساسات خلفية إيموبليزر ضد السرقة. مرأيات كهربائية وكاميرا خلفية وجنوط 18 بوصة وبلوتوث، مدخل AUX كشافات LED أمامية وخلفية، التحكم في الكشافات، وكشافات ضباب أمامية. عدد 6 سماعة، وزر تشغيل المحرك، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية. التحكم في الشنطة يدوي، فتحة سقف بانوراما. جهاز ستريو مع 8 مكبرات صوت وراديو عبر الأقمار الصناعية. تتسع السيارة من الداخل لخمسة ركاب، ومزودة بمقاعد مريحة وتدعم الرحلات الطويلة

أسعار كيا سيلتوس 2023

سعر كيا سيلتوس 2023 في السعودية 88,500 ريال سعودي . فيما يبلغ سعر S كيا سيلتوس في السعودية 98,500 ريال سعودي . أما الطراز EX بسعر 104,300 ريال سعودي.

كما توافرت سيارة في السوق بسبعة ألوان رائعة. ومن هذه الألوان الأبيض البلاتيني ، الفضي القمري ، الأحمر اللامع ، الأصفر المتوهج ،الرمادي المعدني ، الأزرق الفولاذي ، والأسود أللؤلؤي.