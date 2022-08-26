سيارات مستعملة موديل 2013 يارس كورولا سنتافي ددسن للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة أبها للبيع سيارة تويوتا يارس استعمال موديل 2013 مشت 207 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي يعطي قوة 84 حصان والقير مانيوال عادي، تم تغيير رفرف أيمن خارجي فقط والباقي بحالة ممتازة بودي ومحركات. المواصفات الأساسية: تكييف يدوي، مقاعد قماش، يو اس بي + سي دي + مدخل AUX، عدد 2 وسائد هوائيه، زجاج كهرباء، جنوط مقاس 14 بوصة. السعر المطلوب للبيع 22 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هيونداي Tucson سنتافي 2013 نص فل مشت 217 ألف كم، محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي يعطي قوة 270 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة بحالة ممتازة بدون ملاحظات تقريباً وقد وصل أعلى سوم إلى 27 ألف ريال. المواصفات الأساسية: نظام تثبيت سرعة، تكييف موزع متعدد المناطق، مقاعد في الصف الثالث، جنوط 19 بوصة، تحكم طارة، سقف بانوراما، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، وسائد هوائية جانبية، ليد، اتصال بالبلوتوث، نظام آمان وغيرها من المميزات.

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة نيسان ددسن بيضاء مستعملة موديل 2013 مشت 281 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي والقير عادي. المواصفات الرئيسية: غمارتين، مرايات كهربائية، تحكم الزجاج أوتوماتيك اوتو لمسة واحدة، صدام خلفي عريض، داخلية باللون الاحمر، جنوط مقاس 15 بوصة، تلبيسة صندوق بالإضافة إلى شبك ومرايات نيكل كهربائية. السعر المطلوب للبيع عشرين ألف ريال.

بيع وشراء سيارات مستعملة

تتوفر بمدينة أبها للبيع سيارة هيونداي سوناتا استعمال 2013 فئة نص فل مشت 246 ألف كم، الموتور خالي من الحوادث مع العلم أنه قد تم تغيير الماكينة والقير، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي يعطي قوة 178 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات الأساسية: مكيف أوتوماتيك، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، ليد، جنوط 18 انش، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، إمكانية التحكم من المقود، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلدية، فتحة سقف بانوراما، مقاعد جلد مزودة بإمكانية التحكم الكهربائي. السعر المطلوب 25 ألف ريال.