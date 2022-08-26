شروط شراء وتقسيط سيارة من مجموعة عبد اللطيف جميل بدون كفيل في السعودية

إليكم أفضل عروض تمويل سيارات من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية للتمويل، حيث تتميز شركة عبد اللطيف جميل بأنها من أكبر شركات بيع السيارات داخل المملكة العربية السعودية والتي تشتهر بعمل عروض تقسيط مميزة على أسعار السيارات وتسعى إلى أن تكون أكبر شركة بعمل أفضل العروض، وكانت عروض التمويل المقدمة من الشركة مميزة جدًا حيث أنه يمكنك الحصول على السيارة بدون كفيل وبدون أن يتم تحويل الراتب من حسابك على حساب الشركة.

مميزات عروض تمويل سيارات من عبد اللطيف جميل

من أهم مميزات عرض التمويل لسيارات عبد اللطيف جميل للحصول على سيارات حديثة هي ما يلي:-

عقد بيع وشراء السيارة يتم تحديده بين الشركة والعميل (مشتري السيارة) فقط وبدون أي شخص آخر.

كما أن عملية الشراء وإمضاء العقد تكون بدون بدون كفيل وبدون أي دفعات أولية من قسط السيارة.

عروض التمويل مقدمة على كل أنواع السيارات المعروضة داخل الشركة لا فرق بين سيارة جديدة أو مستعملة.

تقوم الشركة بتقديم ضمانات على السيارة والتي تتمثل بصيانة السيارة لفترة معينة مجانيًا وفحص كهرباء السيارة.

شروط شراء وتقسيط سيارة من مجموعة عبد اللطيف جميل

بالنسبة إلى الشروط التي أقرّتها الشركة للحصول على سيارة من مجموعة عبد اللطيف جميل بخصوص عرض التمويل الجديد فالشروط هي كالآتي:-