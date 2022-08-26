شروط تمويل السيارات المستعملة يبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل

يبحث العديد من الأفراد عن تمويل السيارات المستعملة بالتقسيط البسيط على فترات سداد طويلة، ولجميع محدودي الدخل يمكنهم الحصول على السيارات المستعملة إذا كان الراتب الشهري وفق المبلغ المعلن عنه، ويمكنك أن تحصل على تمويل السيارات المستعملة من العديد من شركات التمويل السعودية، أو البنوك السعودية داخل المملكة، فأن الكثير من تلك البنوك والشركات موثقين من البنك المركزي السعودي بتوفير برامج التمويل بالتقسيط للسيارات المستعملة، والسيارات متاح الحصول عليها للمواطنين والمقيمين أيضا، ولكن هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل بإجراءات ميسرة.

شروط تمويل السيارات المستعملة

امتلك سيارة أحلامك بأقساط شهرية بسيطة ويبدأ التمويل من 20 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال لجميع أنواع السيارات الجديدة والسيارات المستعملة، سيارات بأقل من 1000 ريال للتقسيط شهريا، كما أن التمويل متاح للمواطنين السعوديين داخل المملكة والمقيمين أيضا، والتمويل بدون كفيل، وفترة السداد تمتد حتى 60 شهرا، ويحصل المتقاعدين على التمويل إذا كان الدخل التقاعدي يبدأ من 1985 ريال، ولكن يوجد شروط من قبل شركة اليسر حتى تحصل على تمويل بموافقة فورية، وبدون كفيل.

يبدأ العمر من 22 عاما وحتى 60 عاما، للمواطنين السعوديين والمقيمين.

الراتب الشهري يبدأ من 5000 ريال للموظفين.

لا يقل الدخل الشهري عن 1985 ريال للمتقاعدين.

تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة لتمويل السيارات

يتم تقديم صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمقيمين، سيارة مستعملة لمحدودي الدخل، وإثبات السكن، ورخصة قيادة سارية المفعول مع كشف ح ساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وخطاب تعريف بالراتب، وعرض سعر السيارة التي تم اختيارها من أحد المعارض والوكلاء المعتمدين لدى شركة اليسر للتمويل، ويتم تقديم جميع الأوراق للشركة بعد تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة، كما أن الشركة وفرت لك خدمة السداد أون للاين لراحة أكثر وأمان أفضل لك.

كيفية استخدام خدمة السداد أون لاين

تقوم باختيار خدمة السداد أون لاين من شركة اليسر، والاتصال بالبنك حتى تحصل على رقم حسابك، وبعدها تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتختار قائمة السداد أون لاين وإدخال رمز شركة اليسر 024، كما أنه متوفر لك أن تسدد أقساط شهريا على مرتين أو على دفعة واحدة كما تفضل ويناسبك، كما يمكنك الاتصال على خدمة عملاء اليسر 8001160711 ومتوفر على مدار الأسبوع لتحصل على العروض الخدمات المجانية المتوفرة.