نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 9 الاف ريال فقط ارخص سيارات للبيع استعمال بسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أفضل سيارات للبيع في السعودية تم تقديمها من قبّل بعض مالكي السيارات داخل المملكة العربية السعودية في المناطق المختلفة منها، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص التي تبحث عن سيارات مستعملة بإمكانيات مُرضية ومناسبة لحاجتها واستهلاكها، ويقوم بعض المالكين إلى عرض السيارات التي لم يعد لهم حاجة إليها أو يرغبون في بيعها للحصول على بعض المال إلى عرض سياراتهم عبر الإنترنت مع بعض المواصفات ورقم للتواصل. سيارات للبيع في السعودية أفضل سيارات مستعملة تم تقديمها في سوق المستعمل داخل المملكة العربية السعودية والتي من بينها:- 1. سيارة تويوتا يارس 1.5L S CVT 2013 مستعملة أبرز مواصفات السيارة:- أقصى ممشى ممكن أن تبلغه السيارة هو 80 ألف كيلو متر، يقترن موتور السيارة بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من عدة نقلات والموتور يعمل بوقود البنزين، بالنسبة إلى لون السيارة من الخارج فهو اللون الأبيض وتتكون من خمسة أبواب، السيارة متوفرة في مدينة جدة السعودية بسعر يبدأ من 9 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966590042580.

2. سيارة هيونداي أكسينت 2005 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى سنة صنع السيارة فهي تم إصدارها في عام 2005م في اليابان، وصممت بموتور يعمل بالبنزين وناقل حركة أوتوماتيكي، عدد الكيلو مترات التي يمكن أن تصل إليها السيارة خلال الساعة الواحدة هي 27 ألف كيلو متر، عدد أبوابها أربعة أبواب ولونها الخارجي رصاصي، السيارة موجودة في منطقة الرياض بسعر 9 آلاف ريال سعودي وللحصول على أي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966598607929.

3. سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

ممشى السيارة يبلغ أقصاه عن 200 ألف كيلو متر وتتميز بلونها الفضي وحالتها الخارجية والداخلية الجيدة، سعر بيع السيارة يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وهي موجودة في منطقة الرياض، عدد أبواب السيارة أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين ويمكنكم الاتصال على رقم +966597101945 للحصول على معلومات إضافية.

4. سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2008م تم إصدار السيارة بموتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، وأقصى مسافة تصل إليها السيارة تبلغ 200 ألف كيلو متر وبعدد أبواب أربعة، السيارة موجودة في مدينة الرياض بسعر 10 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966597101945.