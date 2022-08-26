سعر ومواصفات سيارة هيونداي النترا 2022 CN7 وأهم مميزات السيارة Hyundai Elantra

منذ بدء الإعلان عنها والبحث عن سعر ومواصفات سيارة هيونداي النترا 2022 في تزايد نظراً لما تحتويه السيارة من مميزات متنوعة، تجمع السيارة بين الفخامة في التصميم وروعة الأداء التي تشتهر بها شركة هيونداي الكورية الرابعة على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات من حيث عدد الوحدات المباعة، حيث تكون سيارات هيونداي الاختيار الأول للعديد من الأشخاص حول العالم، وتأتي هيونداي في المركز الثاني بعد شركة سامسونج كأكبر الشركات في كوريا الجنوبية، وفي هذا المقال نستعرض أهم مواصفات سيارة هيونداي النترا CN7 2022 وأسعارها.

سعر ومواصفات سيارة هيونداي النترا 2022 CN7

وفق ما أعلنه الموقع الرسمي لشركة هيونداي مصر فإن سعر هيونداي النترا موديل 2022 يبدأ من 425,000 جنيهاً مصرياً في بداية نزول السيارة إلى السوق المصرية. وقد ارتفعت الأسعار فيما بعد نتيجة التأثيرات التي تسبب فيها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي. أما عن مواصفات السيارة فهي تمتاز بالآتي:

تحتوي السيارة على مساعد متابعة الحارة LFA الذي يساعدك على القيادة بأمان بمتابعة الحارة التي تقود فيها سيارتك.

يختلف تصميم السيارة بشكل فريد ورائع عن التصاميم السابقة بشبكة بنمط جوهري بارامتري، تحتوي السيارة على عدة مميزات حديثة للاتصال يسهل استخدامها وتجعل المالك على اتصال مستمر بالسيارة مما يشعره بالراحة والاطمئنان، فهي تحتوي على ملف مخصص للتعريف وشاحن لاسلكي للجوال فضلاً عن نظام الصوت المميزة من Bose، تمتاز شاشة العدادات بألوان كاملة 10.25 بوصة كما يوجد بها نظام ذاكرة لمقعد السائق بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تحتويها السيارة.

سعة المحرك في الفئات السبعة من السيارة 1591 سم3، وتحتوي على عدد 4 سلندر.

تقدر القوة القصوى لجميع فئات السيارة بقوة [email protected] حصان.

تعمل السيارة بنظام دفع أمامي وتبلغ سرعتها القصوى 195 كم/ساعة، ويتسع خزان الوقود لخمسين لتراً.

نوع جنوط السيارة من النوع الصلب 15 بوصة.

تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات.

أسعار سيارة هيونداي إلنترا CN7

يختلف السعر بحسب الفئة التي تنتمي إليها السيارة ومن المعروف أن سيارة هيونداي النترا تحتوي على عدة فئات. وتتميز جميعها بقوة محرك 1600 cc وفيما يلي نوضح أسعار كل فئة منها بحسب آخر تحديثات الأسعار لشهر أغسطس 2022: