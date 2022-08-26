قنبلة الموسم.. سيارة شانجان 2022cs35 بلس في السعودية افخم واقوى واسرع سيارة وحش على الطريق بمواصفات واسعار جبارة

قنبلة الموسم.. سيارة شانجان 2022cs35 بلس ، تعتبر سيارة شانجان من أكثر السيارات التي تتمتع بالمواصفات والإمكانيات الرائعة والفاخرة التي جعلتها واحدة من السيارات المهمة جداً ذات التصميم الداخلي والخارجي عالي الجودة، فهي تتمتع بالتقنيات الحديثة وخاصة بأنظمة الأمان والترفيه والمعلومات.

كذلك تأتي بمحرك قوي جداً ونحن سوف نتعرق معاً عن أهم إمكانيات والمواصفات الخاصة بسيارة شانجان 35 2022 csالتي قد تحسنت منذ الآونة الأخيرة من حيث التقنيات، كما أن السيارة تأتي بسعر مناسب للجميع فهو أيضاً سعر تنافسي جداً.

قنبلة الموسم.. سيارة شانجان 2022cs35 بلس

هي واحدة السيارات التي تعد من فئة السيارات العائلية من نوع دفع العجلات الأمامي، فهي تأتي بمواصفات وإمكانيات جيدة للغاية تجعل المستهلك متمسك جداً بشراء تلك المقصورة بسبب ما تمتلكه من التالي:

لديها محرك تبلغ سعة 1.4 لتر وبها عدد 4 من الأسطوانات يعمل على توليد قوة تقدر بحوالي 156 حصان.

المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات وتعمل من خلال نظام الوقود وهو البنزين.

ويذكر أن السيارة تستهلك من الوقود 15.9 كم/ لتر.

تحتوي على شبك أمامي صغير الحجم باللون الأسود.

بها جنوط بقياس 17 بوصة واشارة مرايا تتمتع بميزة الدخول الذكي ومقابض الأبواب مطعمة بالكروم.

يوجد بها 4 كاميرا محيطية 360 درجة الإضاءة الخلفية للسيارة من نوع الليد.

من الخلف بها فتحتان شكمان ويتم فتاح باب الشنطة الخلفية بشكل يدوي.

متوفر بها فتحة سقف بانوراما وتكييف خلفي ونوافذ كهربائية.

تتمتع بخاصية صفط المرايا عجلة القيادة الخاصة بها مكسوه بالجلد ذات الجودة العالية.

أيضاً بها شاشة معلومات وسط العدادات أمام السائق ويتم التحكم بها عن طريق عجلة القيادة.

تمتلك ميزة التشغيل الذكي عن طريق البصمة.

من أنواع السيارات التي تأتي بحوالي 6 وسائد ليتم حماية الركاب عند الاصطدام والحوادث.

نظام التحكم بالانزلاق ومزودة أيضاً بنظام التحكم بالثبات ودعم المكابح.

بها مخرج يو اس بي ودعم اتصال للهاتف بالسيارة من خلال البلوتوث وشاحن لاسلكي.

نظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت.

سعر سيارة شانجان سي اس 35 بلس 2022 في السعودية

السيارة متوفرة في سوق السيارات السعودي بثلاث نسخ وكلاً منها لها سعرها الخاص فالنسخة الأولى منها تأتي بسعر 56.900 ريال سعودي، أما الثانية فتكون بسعر 61.500 ريال، والثالثة 66.900 ريال سعودي.