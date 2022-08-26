أرخص سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية بأسعار يبدأ من 8000 ريال سعودي

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تم ضخ كمية كبيرة من السيارات ماركة تويوتا كورولا داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي حازت على إقبال كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين لأسعارها الرائعة مع توافر إمكانيات ممتازة للسيارة. سيارة تويوتا كورولا 2010 متواجد للبيع في الأسواق السعودية سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2010 مستعملة في مدينة الرياض حي السليمانية.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 19000 ريال سعودي، عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 390000 كيلو متر بالإضافة إلى أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك والوقود المستخدم هو البنزين. السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض والمزايا الإضافية تحتوي على مرايا كهربائية ومدخل يو إس بي وبلوتوث ومكيف وسنتر لوك.

تأتي السيارة تويوتا كورولا مستعملة بمواصفات يابانية. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة تستطيع الإتصال على الرقم 00966540418148. سيارة تويوتا كورولا 2007 متوفر بسعر رائع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007 مستعملة بمدينة حي الشرفية قسم الحراج. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة الأن فقط ب 10000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك وتعمل السيارة بالبنزين.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 200000 كيلو متر في سنة الصنع وحتى الآن، كما تتمتع بلون خارجي ذهبي.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بعدة مزايا إضافية منها مرايا كهربائية ونظام ملاحة وكاميرا خلفية وكراسي مدفأة وأضوية ليد ومدخل يو إس بي، كما بها شاشة لمس ومكيف وكراسي جلد وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث وسنتر لوك ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966592681044. سيارة تويوتا كورولا 2010 متاح للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع متواجدة مع المالك الأول بمدينة تبوك حي المروج. سعرها الآن 8000 ريال سعودي كما يرغب البائع بالدفع كاش ويمكن البيع بالتقسيط ولاكن يزيد السعر ليكون 10000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 144000 كيلو متر، ناقل الحركة أوتوماتيك والوقود المستخدم بنزين.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا تركواز، سوف نعرض بعض المزايا المتواجدة بها كمرايا كهربائية ومكيف وبلوتوث ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق. للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966592512379. عمر شويل - جدة أرخص سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية بأسعار يبدأ من 8000 ريال سعودي - ثقفني

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