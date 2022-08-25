أسعار السيارات الجديدة 2022.. هتشتري موديل حديث بـ 170 ألف جنيه

أسعار السيارات الجديدة 2022
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار السيارات الجديدة 2022 التي تبدأ من 167 ألف جنيه، حسب عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، الذي أكد أن سوق السيارات المستعملة والجديد شهدتا تغيرات بسبب الحرب في أوكرانيا:
أسعار السيارات الجديدة 2022
شانجي M50 2021
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال / توب لاين 1500 CC.
سعر السيارة الآن: 189,000 جنيه.
لادا جرانتا 2022
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون 1600 CC.
سعر السيارة الآن: 194,500 جنيه.
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ E1 1600 CC.
سعر السيارة الآن: 195,000 جنيه.
زوتي Z300 2020
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ 1500 CC.
سعر السيارة الآن: 167,990 جنيهًا.
سوزوكي ألتو 2022
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال 800 CC.
سعر السيارة الآن: 169,900 جنيه.
سوزوكي اسبريسو 2022
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC.
سعر السيارة الآن: 199,900 جنيه.
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك:: أوتوماتيك/ 1300 CC.
سعر السيارة الآن: 205,000 جنيه.
سوزوكي سويفت ديزاير 2021
ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ 1200 CC.
سعر السيارة الآن: 206,500 جنيه.