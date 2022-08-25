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أسعار السيارات الجديدة 2022.. هتشتري موديل حديث بـ 170 ألف جنيه

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رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار السيارات الجديدة 2022، خلال أغسطس الحالي، خاصة في سيارات موديل 2022 و 2021، بعد أن أعلنت الشركات عن السيارات الجديدة موديل 2023، لتنخفض بشكل ملحوظ الموديلات الأخرى، من أجل جذب المواطنين للشراء، وبعد القفزة الكبيرة الأشهر الماضية في سعر السيارات، أصبح المواطنين الراغبين في الشراء ينظرون للسيارات الاقتصادية.
 

أسعار السيارات الجديدة 2022

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار السيارات الجديدة 2022 التي تبدأ من 167 ألف جنيه، حسب عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، الذي أكد أن سوق السيارات المستعملة والجديد  شهدتا تغيرات بسبب الحرب في أوكرانيا:

 

 

أسعار السيارات الجديدة 2022

شانجي M50 2021

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال / توب لاين 1500 CC.

سعر السيارة الآن: 189,000 جنيه.

 

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون  1600 CC.

سعر السيارة الآن: 194,500 جنيه.

 

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ E1 1600 CC.

سعر السيارة الآن: 195,000 جنيه.

 

زوتي Z300 2020

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ 1500 CC.

سعر السيارة الآن: 167,990 جنيهًا.

 

سوزوكي ألتو 2022

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال 800 CC.

 

سعر السيارة الآن: 169,900 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2022

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC.

سعر السيارة الآن: 199,900 جنيه.

 

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك:: أوتوماتيك/ 1300 CC.

سعر السيارة الآن: 205,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة للسياراة وقوة المحرك: أوتوماتيك/ 1200 CC.

سعر السيارة الآن: 206,500 جنيه.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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