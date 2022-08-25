انت الان تتابع خبر أسعار السيارات الجديدة 2022.. هتشتري موديل حديث بـ 170 ألف جنيه والان مع التفاصيل

أسعار السيارات الجديدة 2022

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار السيارات الجديدة 2022، خلال أغسطس الحالي، خاصة في سيارات موديل 2022 و 2021، بعد أن أعلنت الشركات عن السيارات الجديدة موديل 2023، لتنخفض بشكل ملحوظ الموديلات الأخرى، من أجل جذب المواطنين للشراء، وبعد القفزة الكبيرة الأشهر الماضية في سعر السيارات، أصبح المواطنين الراغبين في الشراء ينظرون للسيارات الاقتصادية.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل أسعار السيارات الجديدة 2022 التي تبدأ من 167 ألف جنيه، حسب عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، الذي أكد أن سوق السيارات المستعملة والجديد شهدتا تغيرات بسبب الحرب في أوكرانيا:

أسعار السيارات الجديدة 2022