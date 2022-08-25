نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا كالجديد مستعملة بأسعار منافسة في سوق المستعمل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم آخر سيارات مستعملة في السعودية تم تقديمها على موقع بيع وشراء السيارات المستعملة، فكل شخص لديه سيارة يحتاج إلى بيعها سواء كانت لغرض شراءه سيارة جديدة أو لهدف الحصول على مبلغ مائي بسبب أزمة مالية يمكنه أن يعرض سيارته على الموقع ببعض المواصفات وطرق التواصل، وعلى الجانب الآخر فهناك الكثير من الأشخاص أيضًا التي تبحث عن السيارات المستعملة والتي يتم تقديمها بأسعار مناسبة لهم ولميزانيتهم المادية.

سيارات مستعملة في السعودية

ومن أبرز تلك السيارات التي تم تزويدنا بها اليوم لعرضها لكم في سوق المستعمل للسيارات داخل المملكة العربية السعودية ما يلي:-

1. سيارة تويوتا كامري 2.5L GLE 178 HP w/ Sunroof 2013 مستعملة

في عام 2013م تم تقديم سيارة تويوتا كامري بمحرك سعته تبلغ 2500 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات مختلفة، عدد كيلو مترات سير السيارة هي 330 ألف كيلو متر وهي الآن متوفرة في مدينة أبها السعودية بأربعة أبواب ولون أبيض لامع، سعر بيع السيارة مستعملة في السعودية يبدأ من20 ألف ريال سعودي وللتواصل لشرائها اتصل على رقم +96659989582.

2. سيارة تويوتا كورولا 1.6L GLI 2020 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا من السيارات التي تتميز بشعبية كبيرة جدًا من أول اصدار لها، وهذه السيارة تم تقديمها في عام 2020م وموتور السيارة سعته اللترية تبلغ 1.6 لتر (1600 سي سي)، السيارة لونها فضي وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين للسير حتى 18 ألف كيلو متر، وهي متوفرة الآن في منطقة حفر الباطن بسعر يبدأ من 52 ألف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى عليكم بالاتصال على رقم +9665911664926.

3. سيارة تويوتا كورولا 1.6 S 2018 مستعملة

سنة صنع السيارة هي 2018م في اليابان وأقصى مسافة يمكن أن تصل إليها السيارة هي 115 ألف كيلو متر، ومتوفرة الآن أيضًا في منطقة حفر الباطن بسعر يبدأ من 32 ألف كيلو متر ويقترن ناقل حركة السيارة الأوتوماتيكي بموتور سعته 1600 سي سي، لون السيارة أبيض وتتكون من أربعة أبواب ويمكنكم الاتصال على رقم +966501164926 للتواصل مع مالك السيارة.

4. سيارة تويوتا كامري 2003 مستعملة

بالنسبة إلى سيارة تويوتا كامري 2003م فقد نراها بشكل كبير جدًا أمامنا في الشوارع وفي التلفزيون نظرًا لأنها سيارة متينة وقوية بالرغم من قدّم الموديل، يمكن أن تسير السيارة حتى مسافة 200 ألف كيلو متر ولون السيارة ذهبي وتتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي بسعر5 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل اتصل على رقم +966581524316.