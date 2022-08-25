نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ955 ريال تقسيط سيارات سوزوكى على 5 سنوات أفضل عروض في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم اليوم آخر عروض تقسيط سوزوكى من عبد اللطيف، حيث أن مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم عدة عروض مختلفة من التقسيط على أسعار السيارات وذلك تخفيفًا على مالك السيارة أن يحصل عليها بدون أن يحمل هم سعرها فقيمة الأقساط الشهرية من سعر السيارة يصل إلى أقل من ألف ريال سعودي، وفي سطور مقالنا اليوم سنقوم بتقديم عدة عروض مختلفة على سعر سيارات السوزوكي المقدمة في العام الجديد 2023م.

عروض تقسيط سوزوكى من عبد اللطيف جميل

من السيارات المشمولة في عرض مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سعر السيارة هي كل مما يلي:-

1. سيارة سوزوكي ديزاير 2023

تعد سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023م من أكثر السيارات التي تتميز باستهلاكها الاقتصادي في استخدام الوقود، تم تقديم فئتين فقط من السيارة هي الفئة القياسية وفئة جي إل إكس وتعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات، مزودة بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم وهيكلها الخارجي جذاب، مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 بوصة ومصنوعة من الألومنيوم اللامع والسيارة مقدمة بقسط شهري يبدأ من 923 ريال سعودي من عبد اللطيف جميل وسعة محركها 1600 سي سي.

2. سيارة سوزوكي ديزاير 2023

سعة موتور السيارة يبلغ 1200 سي سي وقوة دفعه تبلغ 83 حصان وناقل الحركة يتكون من خمس سرعات وأربع أسطوانات، بينما تبلغ أقصى سرعة للسيارة هي 220 كيلو متر خلال الساعة الواحدة ومعدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 21 كيلو متر لكل لتر وهي مقدمة بقسط شهري يبدأ من 955 ريال سعودي ويمكنك زيادته بحسب إمكانياتك المادية.

3. سيارة سوزوكي بالينو 2023

من أفضل السيارات المقدمة في عام 2023م المقبل وتتميز بأنها تحتوي على خيارين للمحرك الأول سعته 1500 سي سي وأربع أسطوانات والآخر 1400 سي سي وقوة دفعه 103 حصان وأقصى عزم دوران له 138 نيوتن لكل متر، مقاس شاشة السيارة يبلغ 9 بوصة وتم تقديم السيارة بفئة جي إل إكس وتحتوي على كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية وتعمل بخاصية الدفع الكلي للعجلات وبقسط شهري قيمته ألف و28 ريال سعودي.