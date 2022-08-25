كم سعر تويوتا يارس أتيف 2023 Toyota Yaris Ativ في السعودية

كم سعر تويوتا يارس أتيف 2023 Toyota Yaris Ativ الجيل الرابع، التي تطورت من حيث التصميم الخارجي وزودت بالمعدات تشمل المصدات الأمامية والخلفية، التي من المفترض أن تصل إلى الأسواق السعودية قريبًا، مرت السيارة بمراحل عديدة وتطورات لتصل إلى الجيل الرابع الجديد، وتتشابه في تصميم الواجهة الأمامية مع سيارة تويوتا أفالون، بينما تميزت بكبر حجمها عن الأحجام الخاصة بالإصدارات السابقة، وتميزت بمساحة داخلية مريحة للركاب، كما تتمتع سيارات تويوتا بمواصفات قياسية للأمان والسلامة التي تضمن حماية الركاب والسائق ضد الصدمات، وتتميز السيارة بإضافات تتسم بالطابع الرياضي كالأجنحة الخلفية والمصدات الأمامية التي يغلب عليها طابع الجرأة، تعرف على أهم مواصفاتها وسعر تويوتا يارس أتيف 2023 في التالي.

تويوتا يارس أتيف 2023 Toyota Yaris Ativ

تصميم سيارة تويوتا يارس أتيف الجديدة يتسم بالطابع الرياضي الأنيق، ومزود بلمسات عضلية جانبية جريئة توحي بالقوة والفخامة، وحرصت شركة تويوتا على تعديل المساحة الداخلية للسيارة بحيث توفر الراحة، إلى جانب تصميم المقصورة الداخلية الذي يتميز بالأناقة والفخامة، فهو مطعم باللون الأحمر الخاص بأغطية المقاعد الفاخرة التي تشبه في تصميمها الجلد الصناعي ولمساته الناعمة الفخمة؛ لذلك فهي توفر للسائق والركاب كلًا من الراحة والعملية، إلى جانب مميزاتها الإلكترونية والميكانيكية.

مواصفات تويوتا يارس أتيف 2023

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي من خلال محرك 4 اسطوانات تبلغ سعته 1.2 لتر بحيث يولد قوة 93 حصان، كما أنه مزود بناقل حركة CVT الأوتوماتيكي، ويبلغ عزم الدوران 110 نيوتن.متر، بالإضافة إلى أنها مزودة بـ 3 أنماط للقيادة منها الوضع الإقتصادي في استهلاك الوقود، الوضع العادي، والوضع الذي يبلغ أقصى كفاءة لعمل المحرك وهو ما يعرف بالوضع الرياضي، كما تبلغ أبعادها الخارجية من حيث الطول 4425 ملم، أما من حيث العرض 1740، بينما يبلغ الإرتفاع 1480 ملم.

كم سعر تويوتا يارس أتيف 2023 Toyota Yaris Ativ

طبقًا لما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات تتناسب مع احتياجات السائق والركاب، ولدعمها لجميع مواصفات الأمان والسلامة فقد حددت الشركة السعر بالدولار ليبلغ 15300 دولار وحتى 19500 دولار، أما عن سعرها في المملكة السعودية فلم يتحدد بعد، بينما يقدره الخبراء والمختصين بالسيارات بقيمة تبدأ من 57000 ريال سعودي و 73000 ريال سعودي.